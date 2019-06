Ex Ilva | il tavolo permanente a Taranto con Di Maio e i ministri del M5s | la diretta

Ex Ilva : lunedì Lezzi a Taranto per tavolo istituzionale : Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, sarà presente al tavolo istituzionale per Taranto, che si terrà lunedì 24 giugno presso la Prefettura della città Jonica. Lo rende noto il ministero in un comunicato.