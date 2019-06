Ex Ilva | Di Maio a Taranto tra le contestazioni delle associazioni Il vicepremier

Ex Ilva - Di Maio a Taranto con i suoi ministri : il vicepremier teme l'uscita di Mittal e non incontra gli ambientalisti : A due mesi dall'ultimo incontro il vicepremier torna nel momento più complicato del rilancio. L'abolizione dell'immunità penale e la cassintegrazione mettono a rischio l'acciaieria che, secondo le associazioni, continua a inquinare

Salvini attacca Costa sul ponte Morandi e Di Maio su Ilva e Alitalia : Matteo Salvini ne ha per tutti. Al termine del consiglio federale della Lega, a Milano, il leader del Carroccio si scaglia contro il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio e contro Sergio Costa, ministro dell’Ambiente. Colpevoli secondo il ministro dell’Interno di “rallentare” le tempistiche del governo del cambiamento. “Il governo va avanti, ci sono tanti impegni da mantenere però ci sono alcune ...

Ex Ilva : Cgil Puglia - fare rispettare accordi ad Arcelor - Di Maio intervenga : Taranto, 6 giu. (AdnKronos) - La Cgil Puglia chiede l'intervento del Governo per il rispetto degli accordi siglati alla Arcelor Mittal di Taranto dopo la notizia della richiesta di cassa integrazione ordinaria per 1.400 dipendenti per un periodo di 13 settimane per far fronte, secondo quanto comunic

Ex Ilva - la cassa integrazione scatterà il 1° luglio. E ArcelorMittal parla già di una possibile proroga. Di Maio : “Sono stufo” : La cassa integrazione scatterà dall’1 luglio e durerà fino ad ottobre, almeno sulla carta. Perché ArcelorMittal già mette le mani avanti e lascia intendere che se il mercato dell’acciaio non dovesse conoscere una ripresa, per 1.400 operai dello stabilimento ex Ilva di Taranto potrebbe essere prorogata la cig. Dopo l’annuncio di mercoledì, il gigante della siderurgia ha incontrato le rappresentanze sindacali dell’impianto ...

Arcelor Mittal mette l'Ilva in cassa integrazione. Avvisare Di Maio : Si agitano di nuovo gli animi negli stabilimenti Ilva di Taranto. Dopo nove mesi dall'accordo firmato da Arcelor Mittal per rilevare gli stabilimenti siderurgici, l'azienda fa sapere di dover ricorrere alla cassa integrazione ordinaria per almeno 13 settimane, coinvolgendo circa 1.400 lavoratori al

Di Maio-Gruber - scintille in onda durante Otto e mezzo sull'Ilva (VIDEO) : È stata una puntata di Otto e mezzo particolarmente interessante quella che ha avuto come ospite il vicepremier Luigi DI Maio. In qualità di Ministro del Lavoro il leader del Movimento Cinque Stelle è stato chiamato ad esprimersi sulla questione Ilva. Riguardo ai fatti che riguardano il noto stabilimento di Taranto si è provato a mettere Di Maio davanti alle responsabilità di un governo che non avrebbe mantenuto le promesse fatte nei mesi ...

Ilva - Gruber a Di Maio : “Con Marescotti lei ha abbassato gli occhi ed era in visibile imbarazzo”. “Ma quando mai?” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, e Lilli Gruber, conduttrice della trasmissione, circa il confronto avvenuto a Taranto sull‘Ilva tra lo stesso ministro del Lavoro e il presidente di Peacelink Alessandro Marescotti. Gruber definisce Marescotti “professore militante del M5s”, ma Di Maio smentisce. “Questo professore – continua la giornalista – le ...

Ilva - lettera aperta al ministro Costa : 'M5s ammetta gli errori - Di Maio ha fatto propaganda' : Se non si ammettono i propri errori, il rischio è quello di trasformare la politica in un credo dogmatico che difende la propria infallibilità anche contro l'evidenza della scienza e dei dati, come ...

Ilva - lettera aperta al ministro Costa : ‘M5s ammetta gli errori - Di Maio ha fatto propaganda’ : Signor ministro, le scrivo dopo aver letto con stupore il suo post del 28 aprile scorso su Facebook sulle emissioni dello stabilimento siderurgico gestito da ArcelorMittal in cui lei dice di voler “fare chiarezza sui numeri diffusi in queste settimane”. Queste le sue parole: “È stato detto che la riduzione del 20% delle emissioni inquinanti annunciata con il passaggio ad Arcelor Mittal non sarebbe vera: è chiaro che tale ...

"Ministro mi guardi!". L'ambientalista mette in riga Di Maio sull'Ilva : 'Ministro mi guardi, non sono mai state installate'. Il leader dell'associazione ambientalista Peacelink, Alessandro Marescotti, contesta il ministro dello Sviluppo economico sull' Ilva , rispetto ...

Ilva - il video del professore che contesta Di Maio diventa virale. M5s : “Tagliato ad arte - ecco la sua risposta” : “Ministro, mi guardi, il taglio delle emissioni non c’è stato e nessuna tecnologia è stata installata. Fate pubblicità ingannevole”. Tre giorni fa Luigi Di Maio, insieme a quattro ministri del M5s (Barbara Lezzi, Sergio Costa, Giulia Grillo e Alberto Bonisoli), ha convocato a Taranto il tavolo permanente per il Contratto istituzionale di Sviluppo. Il tavolo, in pratica, sull’ex Ilva e il futuro della città a cui siedono ...