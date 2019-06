Eventi | al “Montreux jazz festival” nella Svizzera di Freddie Mercury

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) C’è una statua sul lungolago di Montreux, davanti alla Piazza del Mercato, sul quai de la Rouvenaz. Una di quelle statue celebrative di solito raffiguranti padri della patria, condottieri, fondatori di città. Classicamente in bronzo, grandezza naturale, il più possibile realistica, come si deve fare. Ma stavolta niente condottieri a cavallo, cosa ci hanno messo gli svizzeri?, proprio lui, il mitico leader di Queen, pugno alzatoclassica posa quado saliva sul palco, corpo slanciato, che sembra di vederlo mandare in visibilio la folla dei fans. Opera della scultrice Irena Sedlecká che è riuscita a farlo rivivere, quasi a farlo muovere. Nonostante il freddo bronzo. Che uno proprio non se l’aspetta unin bronzo. C’è una storia dietro. Non si capita per caso da queste parti. Luoghi dolci, ...

