Evaso il boss Rocco Morabito in Uruguay | era in attesa dell' estradizione verso l' Italia

Uruguay - Evaso boss della 'ndrangheta : 16.52 Il boss della 'ndrangheta calabrese Rocco Morabito è evaso insieme ad altri tre reclusi dal carcere centrale di Montevideo. Condannato in contumacia a 30 anni per traffico di droga, si attendeva l'estradizione che un tribunale di appello aveva confermato a marzo. Morabito, 53 anni, era stato arrestato nel 2017 in un hotel di Montevideo dopo 23 anni di latitanza. In Uruguay era arrivato nel 2002 ed era conosciuto come imprenditore. ...

