Europei Under 21 | Francia-Romania decisiva per gli azzurri | l’Italia passa in semifinale

(Di lunedì 24 giugno 2019) Si chiude oggi la fase a gironi dell’Europeo21,deciderà le ultime due squadre qualificate in: l’Italia spera Siamo giunti alla resa dei conti, oggi si conclude la fase a gironi dell’Europeo21 con il Gruppo C. Riflettori puntati su, dal cui esito dipenderà anche il destino dell’Italia, che punta a qualificarsi come migliore seconda. Sarà obiettivamente però molto complicato, considerando che con un pareggio, sia francesi che rumeni accederanno a braccetto in. L’Italia passe se… Nel caso in cui venga scongiurato il ‘biscotto’, l’Italia passerebbe al turno successivo solo in due casi: Vittoria dellacon qualsiasi risultato; Vittoria dellacon 3 gol di scarto, così da rendere la differenza reti dei rumeni peggiore di quella degli ...

