EUROPEAN GAMES MINSK 2019 Nespoli ai quarti nel tiro con l' arco | eliminato Galiazzo

LIVE EUROPEAN GAMES 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Si punta al podio col trap misto. Nespoli ai quarti nell’arco. Fuori Zublasing nella carabina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.38 TIRO A SEGNO – Ancora un oro per la Russia nella Mixed Team pistola da 50 metri con Lomova/Chernousov, argento per l’Estonia con Rasmane/Strautmanis, bronzo per Salukvadzed/Machavariani 10.33 TIRO A VOLO – Stanco e Grazini chiudono con 46/50 la prima parte di gara e sono terzi al momento. Ripartono Rossi/Pellielo, primi dopo la prima serie 10.32 JUDO – nella ...

LIVE EUROPEAN GAMES 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Si punta al podio con trap misto - carabina e judo. Nespoli ai quarti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.06 TENNISTAVOLO – Eliminazione immediata anche per la coppia del doppio misto Stoyanov/Piccolin nella sfida dei quarti di finale contro i tedeschi Franziska/Solja che dominano con un netto 3-0 (11-2, 11-4, 11-6) 10.01 JUDO – Eliminazione anche per D’Arco, che aveva prima subito un waza ari e poi arriva l’ippon di Dragic che supera il turno 9.59 JUDO – Bastano ...

LIVE EUROPEAN GAMES 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Si punta al podio con trap misto - carabina e judo. Galiazzo out agli ottavi nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.42 ARCO – Nespoli pareggia il conto: 28-25 e 2-2 9.40 ARCO – Karageorgiou vince il primo set 23-21. 2-0 per il greco 9.38 ARCO – Iniziata la sfida tra Nespoli e il greco Karageorgiou: in palio un posto nei quarti 9.33 ARCO – Galiazzo non completa la rimonta, perde 29-27 l’ultimo set ed esce sconfitto 6-4 dalla sfida degli ottavi contro il russo Bazarzhapov 9.30 ...

Tiro a segno - EUROPEAN GAMES 2019 : l’Ucraina domina le qualificazioni del Mixed Team di pistola libera : Continuano le gare di Tiro a segno allo Shooting Centre di Minsk, dove sono in corso di svolgimento gli European Games 2019. Oggi la giornata offre gare tradizionali e format a metà fra il vecchio e il nuovo, come ad esempio la gara di pistola libera da 50m – non più nel programma internazionale dal 2016 – rivisitata però in chiave Mixed Team. Dei dieci binomi al via, otto si sono qualificati per la finale: andiamo a scoprire ...

LIVE EUROPEAN GAMES 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Si punta al podio con trap misto - carabina e judo. Galiazzo avanza nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.12 TENNISTAVOLO – Iniziati i quarti di finale del doppio misto. Finiti i primi due incontri toccherà agli azzurri Stoyanov/Piccolin contro i tedeschi Franziska/Solja 9.10 TIRO A VOLO – A breve prenderà il via la qualificazione del Mixed Team di trap. Per l’Italia due le coppie al via: Rossi/Pellielo e Grazini/Stanco. Tornano in gara, dunque, i tre medagliati di ieri ...

Medagliere EUROPEAN GAMES 2019 : quattro ori per l’Italia - azzurri quinti! : Gli European Games 2019 si disputano a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno, la competizione multisportiva prevede la presenza di diverse discipline con diversi atleti di punta che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Di seguito il Medagliere completo degli European Games. Medagliere European Games ...

LIVE EUROPEAN GAMES 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Si punta al podio con trap misto - carabina e judo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno degli European Games – Gli italiani in gara oggi agli European Games Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di gare degli European Games: a Minsk saranno in palio ancora tanti titoli: l’Italia proverà a rimpinguare il medagliere soprattutto con la prova mista del tiro a volo nel trap, con il tiro a segno e con le categorie più ...

EUROPEAN GAMES 2019 Minsk/ Programma - finali e azzurri oggi protagonisti : European Games 2019: il Programma, le finali e gli azzurri protagonisti a Minsk oggi lunedi 24 giugno 2019, nella quarta giornata di competizioni.

EUROPEAN GAMES 2019 - tutti gli italiani in gara lunedì 24 giugno. Orari delle gare e su che canale vederle in tv : Tanti italiani in gara oggi lunedì 24 giugno agli European Games 2019 in corso di svolgimento a Minsk (Azerbaijan). Da non perdere le gare di tiro a segno e tiro a volo che mettono in palio pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: Martina Ziviani, Petra Zublasing, Riccardo Armiraglio, Lorenzo Bacci, Jessica Rossi, Giovanni Pellielo, Silvana Maria Stanco, Valerio Grazini andranno a caccia dell’impresa tra carabina 10 metri e trap a squadre ...

EUROPEAN GAMES 2019 oggi : orari - programma - tv e streaming. Il calendario di tutte le gare (lunedì 24 giugno) : oggi lunedì 24 giugno va in scena la quarta giornata di gare agli European Games 2019, competizione multisportiva che si sta disputando a Minsk. Tante carne al fuoco, sfilza di medaglie in palio ed eventi da non perdere: la carabina 10 metri e la gara a squadre miste di tap sono gli appuntamenti più importanti perché mettono in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo, riflettori puntati ovviamente anche sugli Europei di judo e sugli Europei di ...

Atletica - EUROPEAN GAMES 2019 : Hassane Fofana vince l’oro! Italia terza nel rivoluzionario DNA - azzurri costretti al ripescaggio : Oggi sono incominciati gli European Games 2019 anche per l’Atletica leggera, la competizione multisportiva tiene a battesimo l’innovativo format Dynamic New Athletics: una competizione a squadre in cui gli atleti si sfidano soltanto in alcune specialità, i risultati finali di ogni disciplina determinano l’ordine di partenza e i relativi distacchi per The Hunt, la staffetta mista conclusiva (800-600-400-200 metri) che decreta la ...

Basket 3×3 - EUROPEAN GAMES 2019 : i risultati della giornata e il programma dei quarti di finale : Tutti i risultati di oggi nel torneo maschile e femminile di Basket 3×3 agli European Games 2019 TABELLONE FEMMINILE GRUPPO C Francia-Svizzera 21-7 Olanda-Andorra 16-7 Svizzera-Andorra 18-5 Francia-Olanda 18-8 Classifica: Francia 6, Olanda 4, Svizzera 2, Andorra 0 GRUPPO D Estonia-Lettonia 22-6 Ucraina-Spagna 17-15 Spagna-Lettonia 22-5 Estonia-Ucraina 20-17 Classifica: Estonia, Spagna, Ucraina 4, Lettonia 0 quarti di ...

Tiro con l’arco - EUROPEAN GAMES 2019 : Sergio Pagni eliminato agli ottavi nel compound : Giornata negativa per gli azzurri nel compound del Tiro con l’arco agli European Games di Minsk (Bielorussia). Se nell’arco olimpico oggi è arrivata la splendida medaglia d’oro di Lucilla Boari e Mauro Nespoli nel mixed team, nel compound invece i nostri portacolori non sono stati fortunati. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dal mixed team dove Marcella Tonioli e Sergio Pagni si fermano ai quarti, sconfitti 150-135 dalla ...