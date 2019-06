EuroBasket Women 2019 – Crespi ha scelto le 12 azzurre | i nomi delle convocate | giovedì

Verso l’EuroBasket Women 2019 : la Nazionale femminile sfida il Belgio domani a Kortrijk : Nazionale femminile: domani a Kortrijk le Azzurre sfidano il Belgio (ore 20.30). Ultimi due test prima dell’EuroBasket Women 2019 domani la Nazionale femminile torna in campo a Kortrijk per affrontare il Belgio (ore 20.30), settimo impegno ufficiale in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio). Sabato 22 giugno si replica, a Wevelgem (ore 17.00). Le Azzurre affrontano il Belgio a distanza di soli 13 giorni dalla ...

Verso l’EuroBasket Women 2019 – Domani le azzurre in campo contro il Belgio : Nazionale Femminile: Domani a Saragozza le azzurre sfidano il Belgio. Palla a due alle ore 18.00, diretta sulla pagina Facebook ItalBasket Dopo le due sfide con l’Ucraina, Domani la Nazionale Femminile torna in campo a Saragozza (Spagna) per il suo terzo impegno ufficiale in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio). Le azzurre affrontano il Belgio alle ore 18.00 (diretta sulla pagina Facebook ItalBasket), ...

Verso l’EuroBasket Women 2019 : il riscatto dell’Italia di Crespi - battuta l’Ucraina 99-77 : Nazionale Femminile: Italia-Ucraina 99-77. Raduno sciolto, le Azzurre si ritrovano il 3 giugno a Treviso La Nazionale Femminile ha battuto l’Ucraina 99-77 a Ponzano Veneto (Treviso) nel secondo impegno del percorso di preparazione in vista dell’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio, si gioca in Lettonia e Serbia). Pronta e molto convincente la reazione delle Azzurre dopo la sconfitta di misura (66-69) accusata a Pordenone ...

Verso l’EuroBasket Women 2019 : l’Italia femminile cede all’Ucraina in amichevole : Nazionale femminile: Italia-Ucraina 66-69. Domani si replica a Ponzano Veneto (Treviso) alle ore 17.00 Primo impegno ufficiale per la Nazionale femminile in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio), sconfitta a Pordenone dall’Ucraina col punteggio di 66-69. La miglior marcatrice Azzurra è stata Nicole Romeo con 14 punti, in doppia cifra anche Giorgia Sottana a quota 10. Domani le Azzurre tornano in campo, sempre ...