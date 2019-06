Estate | i consigli per prendersi cura dei nostri amici a 4 zampe durante la bella stagione

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) Arriva l’e ci si prepara per le vacanze e il divertimento, pronti a godersi un po’ di meritato relax. Che andiate al mare, in montagna o restiate in città, è importante prendere tutte le precauzioni necessarie affinché lasia spensierata e piacevole anche per ianimali. Ecco quindi idi Lega Nazionale per la Difesa del Cane: Mai lasciare un animale da solo in auto: la temperatura all’interno dell’abitacolo può raggiungere in pochi minuti livelli letali, anche con il finestrino aperto. Anche un’auto parcheggiata all’ombra può essere una trappola mortale nelle giornate particolarmente calde. Se vedete un animale rinchiuso in un’auto verificate le sue condizioni generali. Se notate i sintomi di un colpo di calore è importante intervenire rapidamente per evitare la morte dell’animale: contattate le forze dell’ordine e un veterinario reperibile. ...

enpaonlus : Presentato in occasione delle GIORNATE NAZIONALI ANTI-ABBANDONO il vademecum ENPA per viaggiare a “6 zampe”. Prodot… - margotebasta : RT @LucaMagmo: ecco alcuni consigli utili per l'estate a mia suocera 1 bere pochissima acqua 2 no frutta e verdura 3 uscire solo nelle or… - Emmeci60 : RT @enpaonlus: Presentato in occasione delle GIORNATE NAZIONALI ANTI-ABBANDONO il vademecum ENPA per viaggiare a “6 zampe”. Prodotto dal CN… -