Erica Mou è un genio musicale | l’ho capito dieci anni fa e lo penso ancora

optimaitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019) Lei è splendida. Fin dal primo giorno cheincontrata.Mou è una cantautrice unica per tutto ciò che compone, per come lo canta e lo racconta. In questo momento sta vivendo a Londra e, forse anche per quello, ha appena pubblicato “A ring in the forest”, un brano in inglese. Era una bimbetta di 18quando un pomeriggio del 2008 salì sul palco del Roxy Bar, in una di quelle rassegne per artisti emergenti che organizzo ogni volta che riesco. Era venuta da Bisceglie, in Puglia, accompagnata dai genitori. La nonna le aveva appena regalato per il suo compleanno una Loop Station, che aveva imparato ad usare benissimo. Suonava riff di chitarra, vocalizzi o rumori ritmici sul corpo della chitarra che memorizzava nella Loop e riproduceva mentre lei ci suonava e cantava sopra. Mi fulminò con una canzone, “Oltre”. Dopo l’esibizione gli artisti o gruppi si sedevano accanto a ...