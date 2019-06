Equitazione | Dressage Nations Cup Geesteren 2019 | vince l’Olanda davanti al pubblico di

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Oggi a, in Olanda, si è conclusa la tappa dellaCup di: sul campo di gara olandese era assente l’Italia. Successo del’Olanda, padrona di casa,alla Svezia, seconda, ed alla Gran Bretagna, terza. USA quartia Francia (5° posto) e Belgio (sesto). Gli olandesi si attestano a quota 17 penalità complessive, di un soffioalla formazione svedese, seconda con 19, infine la compagine britannica completa il podio, ma è molto staccata dalle prime due, con 48. Si fermano ai piedi del podio gli USA, quarti con 61, di un soffioalla Francia, quinta a quota 65, mentre la sesta ed ultima posizione è per il Belgio, con 85. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ...

