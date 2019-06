Enrico Mentana | sondaggio Swg per il TgLa7 | la Lega oltre il 37% | divario imbarazzante

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - Matteo Salvini "al massimo storico". Lega record - dramma Berlusconi : "Al massimo storico". Enrico Mentana introduce così il Sondaggio Swg per il TgLa7 del lunedì, e il record è di Matteo Salvini: la sua Lega, reduce da una doppia tornata elettorale (europee e amministrative) trionfale, alza ancora l'asticella e si assesta al 37,3%, + 0,6 rispetto a una settimana fa.

Maurizio Costanzo : "Enrico Mentana e Bruno Vespa da record con le maratone elettorali" : È passato qualche giorno dalle Elezioni Europee e da quelle regionali e comunali, quindi possiamo dire che, ancora una volta, Enrico Mentana, con le sue "maratone" su La7, è stato decisamente molto bravo. Ha realizzato una "maratona" televisiva che è durata più o meno oltre le 20 ore. Un recordman.

Inter - Enrico Mentana polemizza con la Curva Nord : 'Su Conte comunicato farneticante' : E' arrivata l'ufficializzazione di Antonio Conte all'Inter. Questa mattina la società di Suning ha comunicato alla stampa la decisione di affidare la panchina al tecnico leccese, ma è stata immediata la replica della Curva Nord dell'Inter. Le parole postate sui social hanno sottolineato, infatti, il dubbio degli ultras Interisti su Conte, non tanto dal punto di vista tecnico e professionale, quanto dal lato umano, per le passate vicissitudini ...

Inter - Enrico Mentana risponde alla Curva Nord che attacca Antonio Conte : "Farneticanti e pregiudicati" : Arriva Antonio Conte all'Inter e si scatena la bagarre. La Curva Nord, il settore del tifo organizzato nerazzurro, ha accolto il mister con un durissimo comunicato in cui afferma che "non dimentichiamo" il suo trascorso alla Juventus e i suoi problemi con la giustizia sportiva. Un comunicato per il

Enrico Mentana - battuta a Massimo Giletti : "Siamo a cavallo - intendi quello di Viale Mazzini?" : Siparietto in diretta durante lo speciale del TgLa7 su La7 per le elezioni europee tra Enrico Mentana e Massimo Giletti. "C'è il cambio della guardia qui nel nostro studio ora il posto di Giletti ci sarà Massimo Giannini". "Siamo a cavallo", comincia a dire Giletti e Mentana non si trattiene: "Inten

Enrico Mentana invita Milena Gabanelli alla maratona europee ma lei declina : "Ci vediamo tra 15 giorni" (VIDEO) : Mancano 5 giorni alla maratona delle maratone condotta da Enrico Mentana su La7 e, come in un evento che si rispetti, il suo curatore dispensa inviti per chiudere il cerchio dei maratoneti che lo accompagneranno su quella che sarà una vera e propria volata dalle 22:30 di domenica 26 all'access prime time di lunedì 27 maggio per un totale di circa 22 ore di trasmissione. europee 2019, Mentana ...

Matteo Salvini attacca i tg - replica Enrico Mentana : 'Le sue critiche ci fanno un baffo' : "Francamente, con tutto il rispetto per il ministro dell’Interno, a noi fa un baffo una critica come questa": così ieri sera alle 20, in diretta, in apertura del telegiornale de La 7 di cui è direttore, Enrico Mentana ha risposto alla provocazione a distanza di Matteo Salvini che in campagna elettorale, in vista delle elezioni europee, è tornato a criticare chi fa informazione. Dopo le accese e ripetute polemiche su Fabio Fazio di cui è il ...

Matteo Salvini attacca i tg ed Enrico Mentana risponde : "Ha scelto un nuovo obiettivo. Forse dovremmo parlare del concorso 'Vinci Salvini'?" : Dopo il battibecco e la finta tregua con Lilli Gruber e con Otto e Mezzo, si è riaccesa subito la "sfida" tra Matteo Salvini e La7.Il ministro dell'Interno, leader della Lega e vice-premier del governo Conte, infatti, ha attaccato i maggiori telegiornali nazionali, Tg1, Tg5 e Tg La7, durante un comizio che si è tenuto oggi pomeriggio a Legnano, paese in provincia di Milano.prosegui la letturaMatteo Salvini attacca i tg ed Enrico Mentana ...

EPCC - Enrico Mentana gioca a Guess My Hater con Alessandro Cattelan (VIDEO) : EPCC 2019, Enrico Mentana era l’ospite a sorpresa della puntata del 2 maggio, con Alessandro Cattelan si è sottoposto al gioco “Guess my Hater” (VIDEO) La puntata di ieri di E poi c’è Cattelan, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, aveva un che di misterioso, visto che tra gli ospiti c’era un personaggio famoso che non è stato rivelato. L’ospite misterioso era Enrico Mentana che insieme a Alessandro ...

EPCC - Enrico Mentana gioca a Guess My Hater con Alessandro Cattela (VIDEO) : EPCC 2019, Enrico Mentana era l’ospite a sorpresa della puntata del 2 maggio, con Alessandro Cattelan si è sottoposto al gioco “Guess my Hater” (VIDEO) La puntata di ieri di E poi c’è Cattelan, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, aveva un che di misterioso, visto che tra gli ospiti c’era un personaggio famoso che non è stato rivelato. L’ospite misterioso era Enrico Mentana che insieme a Alessandro ...

Enrico Mentana e lo "scandalo Tg3" : "Perché il servizio su Mussolini da Predappio va bene". Pd devastato : Un servizio del Tg3 Emilia Romagna sulla commemorazione di Benito Mussolini a Predappio diventa un caso a viale Mazzini. Si ribella il cdr, si dissocia il direttore del Tg Regione Alessandro Casarin, i retroscena descrivono l'ad Fabrizio Salini "furioso", con richiesta di "relazione precisa e puntua