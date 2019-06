Emergenza rifiuti a Roma | tra liquami | topi e gabbiani | “Situazione di preallarme | usate

Rifiuti - la rivolta di Scampia : «È Emergenza sanitaria» : Ieri la gente di Scampia non ce l'ha fatta più. Le persone sono scese in strada e hanno ribaltato i cassonetti stracolmi lanciando l'immondizia ovunque. Da decine di giorni vivono...

Emergenza rifiuti a Roma - Raggi : “Dobbiamo fare i conti anche con atti di vandalismo e boicottaggio” : “Stiamo lentamente recuperando le criticità dovute alla chiusura per manutenzione dei due impianti privati e per la ormai decennale carenza regionale di siti dove portare i rifiuti, ma dobbiamo fare i conti anche con atti di vandalismo e boicottaggio ai danni dei cittadini in corso da anni. Ieri notte l’ennesimo incendio ad una serie di cassonetti in città“: lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi pubblicando le ...

Roma sommersa dai rifiuti - montagne di spazzatura sui marciapiedi : rischio Emergenza sanitaria [FOTO] : E’ sempre più emergenza rifiuti a Roma. E con il caldo la situazione è peggiorata e si rischia un vero e proprio allarme sanitario. Per questo motivo la città sta cercando di correre ai ripari. “Prosegue anche oggi nei 4 turni di lavoro (mattina/pomeriggio/semi-notte/notte) l’impegno di Ama, d’intesa e coordinamento con Roma Capitale, per ripristinare adeguati standard di decoro in tutti i quadranti cittadini. Operatori ...

Emergenza rifiuti a Roma - medico : “Con il caldo più pericoli per la salute” : “Con l’arrivo del caldo in una città sporca in cui i rifiuti permangono in strada, i pericoli potenziali per la salute aumentano“, spiega Luigi Bartoletti, vicesegretario Fimmg e vicepresidente dell’Ordine Medici di Roma. “Non vedo gli estremi di un’Emergenza sanitaria a Roma ma, senza fare allarmismi, la puzza vicino ai cassonetti è indice di contaminazione batterica. Tutte le istituzioni dovrebbero operare ...

C'era una volta Napoli Est : viaggio nel degrado di Ponticelli - dove l'Emergenza rifiuti non è mai cessata : L?emergenza rifiuti mette in allarme i cittadini. Di nuovo. La spazzatura è tornata a invadere le strade e i marciapiedi della città come nel 2008, un incubo che nessuno ha...

Pasqualini : situazione rifiuti è diventata insostenibile - siamo al limite Emergenza sanitaria : Roma – “La situazione dei rifiuti a Roma ha gia’ raggiunto i livelli di guardia. Ci sono cassonetti traboccanti di mondezza sotto le finestre di scuole e ospedali. siamo al limite dell’emergenza sanitaria. Questa amministrazione non e’ chiaramente in grado di risolvere strutturalmente un’emergenza ormai strutturale ma qualcosa va fatto”. Lo dichiara il consigliere Pd in XIII Municipio e componente della ...

Montagne di rifiuti abbandonate sotto al sole - lo spettro dell'Emergenza a Napoli : Scenari post apocalittici quelli che si stanno registrando nelle ultime ore nei quartieri a nord di Napoli. Tonnellate di rifiuti si stanno accumulando ormai da diversi giorni e i mancati prelievi da...

Rienzi : con caldo torna Emergenza rifiuti - pericolo igienico-sanitario : Roma – torna puntuale come ogni anno l’emergenza rifiuti a Roma. “In questi giorni, cosi’ come avviene puntualmente nel mese di giugno da qualche anno a questa parte, le strade della citta’ si riempiono di spazzatura, con i cassonetti stracolmi e l’immondizia lasciata per giorni e giorni a marcire sui marciapiedi”- denuncia il presidente Carlo Rienzi-. “Numerosi quartieri della capitale, dal centro ...

Emergenza rifiuti al Vasto - napoletani e immigrati insieme per pulire le strade : Da ormai diversi giorni al Vasto - ma anche in altre zone della città - c'è un'Emergenza legata alla rimozione dei rifiuti. La spazzatura si sta accumulando agli angoli delle...

Spiagge soffocate dai rifiuti - è Emergenza : non c'è più tempo da perdere : L'indagine Beach Litter 2019 di Legambiente presenta anche quest’anno una situazione critica per molti arenili italiani: su...