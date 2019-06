Elizabeth Hurley hot in bikini

Elizabeth Hurley sarà la sexy Morgan Le Fay di Marvel' Runaways : Un destino ineluttabile, quello di Elizabeth Hurley per le produzioni tratte dai fumetti. Dopo essere stata Veronica Cale nel pilot di Wonder Woman, serie che però non ebbe seguito, questa volta l’attrice ce l’ha fatta ed entra ufficialmente nell’Universo Marvel. In particolare, la Hurley è entrata nel cast della terza stagione di Marvel’s Runaways: sarà Morgan le Fay, celebre sexy villain della ...