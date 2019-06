Elia Viviani potrebbe approdare alla Cofidis nella prossima stagione

Ciclismo - Elia Viviani punta il Tour de France : “la volata di Bruxelles è il mio obiettivo stagionale” : Lo sprinter italiano ha parlato dopo le due vittorie ottenute al Giro di Svizzera, ottimo viatico in vista del Tour de France Il Giro di Svizzera sta regalando emozioni ad Elia Viviani, capace di vincere ben due tappe in volata davanti niente meno che a Peter Sagan. Un bel biglietto da visita per lo sprinter italiano in vista del Tour de France, che partirà il prossimo 6 luglio da Bruxelles. Filippo Rubin//LaPresse Ottima gamba e lo scatto ...

Giro di Svizzera 2019 : Elia Viviani firma la doppietta con una volata da fuoriclasse! Secondo Sagan - quarto Trentin : Elia Viviani concede il bis e si aggiudica la quinta tappa del Giro di Svizzera 2019, appuntamento di primo piano del calendario ciclistico internazionale. Nonostante un percorso piuttosto movimentato, la frazione si è decisa in volata grazie soprattutto al lavoro della BORA-hansgrohe nel tenere sotto controllo la fuga di giornata. Il fuoriclasse veronese ha dettato legge sul traguardo di Einsiedeln ribadendo la propria ritrovata condizione e ...

Giro di Svizzera – Il “Profeta” si ripete : splendido bis di Elia Viviani : Elia Viviani trionfa ancora al Giro di Svizzera: il campione italiano fa sua anche la quinta tappa Che spettacolo Elia Viviani! Dopo la vittoria in volata di ieri, nella quarta frazione del Giro di Svizzera, il “Profeta” si è aggiudicato anche la vittoria della quinta tappa di oggi. Al termine dei 177 km da Munchenstein a Einsiedeln, che i ciclisti hanno affrontato oggi, il ciclista italiano della Quick Step ha trionfato ...

Giro di Svizzera 2019 : torna alla vittoria Elia Viviani! Sprint da campione - battuti Matthews e Sagan : Finalmente il ritorno al successo. Dopo tante delusioni può gioire Elia Viviani: il capitano della Deceunick Quick-Step torna a timbrare il cartellino imponendosi nella quarta tappa del Giro di Svizzera 2019, partita da Murten e giunta in quel di Arlesheim. Successo nettissimo per il campione olimpico dell’omnium che nello Sprint ha battuto nettamente tutti i rivali. vittoria numero 72 nella carriera del corridore di Isola della Scala, ...

Ciclismo : si infiamma il mercato! Elia Viviani alla Cofidis? Movistar : arriva Mas - partono Quintana e Landa : Le ufficialità, come ogni anno, arriveranno solamente a partire da agosto. Il ciclomercato si sta però già infiammando ad inizio estate: tanti i colpi già annunciati, moltissime le trattative in corso. Da segnalare che al momento solamente la metà del gruppo ha un contratto in vista del 2020: tutti gli altri aspettano dunque o di rinnovare o di cambiare casacca. La notizia più importante, praticamente ufficiale, è quella di Vincenzo Nibali alla ...

Giro di Svizzera 2019 : dominio di Peter Sagan! Tappa e maglia per lo slovacco. Secondo Elia Viviani : Peter Sagan è tornato a brillare in Europa! Lo slovacco della Bora-Hansgrohe ha letteralmente dominato il traguardo di Murten, sede di arrivo della terza frazione del Giro di Svizzera 2019. Per l’ex campione del mondo questa è la terza vittoria stagionale dopo le prime due conquistate al Tour Down Under e al Giro di California; il trionfo odierno, inoltre, è anche il suo diciassettesimo sigillo dal 2010 ad oggi in terra elvetica. Sagan ha ...

Ciclismo - Elia Viviani : ‘Mi sono ammazzato al pensiero del declassamento’ : Un paio di settimane dopo aver lasciato il Giro d’Italia da sconfitto, Elia Viviani sembra essere riuscito a voltare pagina e a ritrovare l’entusiasmo e la fiducia per guardare ai prossimi importanti appuntamenti. Il Campione d’Italia ha incassato l’apprezzamento del suo Team manager Patrick Lefevere, convinto di poter continuare la collaborazione anche nei prossimi anni con soddisfazione reciproca, ed è pronto alla grande avventura del Tour de ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Sogno la vittoria nella prima tappa del Tour de France. Ho voglia di riscattarmi dopo il Giro” : Non è stato senza dubbio un grande Giro d’Italia per il campione nazionale del pedale Elia Viviani. Il velocista della Deceuninck-Quick Step non è riuscito a centrare il bersaglio grosso come avrebbe sperato, risentendo probabilmente del declassamento della tappa di Orbetello, dopo il quale lo stesso veronese ha dichiarato di aver perso un po’ di sicurezza. In cerca, quindi, di un riscatto e, con spirito di rivalsa, che il ciclista ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Sogno la vittoria nella prima tappa del Tour de France. Ho voglia di riscattarmi dopo il Giro” : Non è stato senza dubbio un grande Giro d’Italia per il campione nazionale del pedale Elia Viviani. Il velocista della Deceuninck-Quick Step non è riuscito a centrare il bersaglio grosso come avrebbe sperato, risentendo probabilmente del declassamento della tappa di Orbetello, dopo il quale lo stesso veronese ha dichiarato di aver perso un po’ di sicurezza. In cerca, quindi, di un riscatto e, con spirito di rivalsa, che il ciclista ...

Cycling Stars Criterium 2019 : Giulio Ciccone anticipa il gruppo - beffati Elia Viviani e Vincenzo Nibali : Grande serata di ciclismo a Belluno: il Cycling Stars Criterium incorona Giulio Ciccone, che anticipa il gruppo a pochi chilometri dall’arrivo e beffa Elia Viviani, il quale non riesce a completare la rimonta, dovendosi accontentare della piazza d’onore. Terza posizione per un attivissimo Vincenzo Nibali. Circuito cittadino di un chilometro da ripetere per trenta volte: percorso ricco di curve e tratti in pavè, che rendono la corsa ...

Elia Viviani si ritira dal Giro d’Italia : la lettera ai fan e ai compagni di squadra : Elia Viviani scrive ai fan e ai compagni di squadra dopo l’annuncio del suo ritiro dal Giro d’Italia 2019 Dopo la prestazione eccellente dello scorso anno, Elia Viviani non è riuscito a ripetersi quest’anno, all’edizione 102 del Giro d’Italia. Il corridore della Quick Step non è riuscito a trionfare nelle volate che hanno regalato spettacolo nella Corsa Rosa, dovendo fare i conti anche con una vittoria non ...

VIDEO Giro d’Italia 2019 - highlights e sintesi undicesima tappa : Caleb Ewan vince a Nove Ligure - quarto Elia Viviani : Volata doveva essere e così è stato: la tappa numero 11 del Giro d’Italia 2019, che ha portato la carovana da Carpi a Novi Ligure, ha visto trionfare l’australiano Caleb Ewan. Al quarto posto il nostro Elia Viviani, che al termine della frazione ha alzato bandiera bianca, ritirandosi, così come ha deciso di fare poi anche il vincitore odierno. Di seguito le immagini salienti della frazione odierna, la Carpi-Novi Ligure. highlights ...

Giro d’Italia 2019 - Elia Viviani si ritira : “Lascio - c’è qualcosa che non va” : Il Giro d'Italia 2019 è già finito per Elia Viviani. Il campione italiano ha deciso di abbandonare al termine dell'undicesima tappa della Corsa in rosa. Una decisione sofferta, ma a detta del ciclista classe 1989 della Deceuninck-Quick Step inevitabile. Viviani dopo i 4 successi della scorsa edizione, in quella in corso non è riuscito a trionfare collezionando tre secondi posti (è stato poi declassato nella frazione di Orbetello). Anche oggi, il ...

Giro d’Italia 2019 – Decisione clamorosa di Elia Viviani - il ‘Profeta’ spiazza tutti dopo l’undicesima tappa : Il velocista italiano ha deciso di ritirarsi dal Giro d’Italia, sottolineando di dover trovare serenità staccando la spina per qualche giorno Elia Viviani si ritira dal Giro d’Italia. Lo annuncia lo stesso corridore veronese al termine dell’undicesima tappa, conclusa al quarto posto: “ne abbiamo discusso tanto in questi dieci giorni e una vittoria oggi poteva forse cambiare le cose, ma il mio Giro finisce oggi – le ...