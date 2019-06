Ecco che cosa può fare il primo smartphone con fotocamera quadrupla da 64 MP

Temptation Island – Chi è Ilaria Teolis? Un passato da modella e qualche apparizione in tv : Ecco la fidanzata di Massimo [GALLERY] : Chi è Ilaria Teolis? La fidanzata di Massimo che mette a dura prova il suo amore a Temptation Island 2019 Inizia oggi l’edizione 2019 di Temptation Island, il famoso programma di canale 5 che mette a dura prova l’amore di 6 coppie di fidanzati. 21 giorni vissuti in due villaggi separati, dove fidanzati e fidanzate saranno a stretto contatto, 24 ore su 24, rispettivamente con 13 tentatori e 13 tentatrici. Tra le coppie che ...

Ecco i pazzeschi regali di TIM Party e WINDAY : c’è anche Samsung Galaxy S10 5G : TIM lancia un nuovo concorso aperto agli iscritti al programma TIM Party, che mette in palio Samsung Galaxy S10 5G. Wind svela i nuovi regali di WINDAY di oggi, lunedì 24 giugno, e i premi del concorso di mercoledì 26. L'articolo Ecco i pazzeschi regali di TIM Party e WINDAY: c’è anche Samsung Galaxy S10 5G proviene da TuttoAndroid.

Ecco tante novità in arrivo su App Google - anche per la Modalità guida e Google Lens : Analizzando il codice della versione beta 10.12 di App Google lo staff di 9to5Google ha individuato alcune delle feature a cui gli sviluppatori stanno lavorando L'articolo Ecco tante novità in arrivo su App Google, anche per la Modalità guida e Google Lens proviene da TuttoAndroid.

Alberto Urso fa litigare Valentina Vernia con il fidanzato : Ecco perché : Valentina Vernia e il fidanzato hanno litigato: c’entra Alberto Urso Che Alberto Urso e Valentina Vernia nel periodo in cui hanno frequentato la scuola di Amici di Maria De Filippi abbiano molto legato non è certo una novità per nessuno, anzi. E in questi ultimi giorni, come testimoniato dalle storie pubblicate su instagram da Alberto Urso, si sono anche incontrati. Un incontro che però ha fatto andare su tutte le furie il fidanzato della ...

Ecco i 23 smartphone che dovrebbero ricevere la EMUI 9.1 dal 27 giugno : Ecco tutti gli smartphone di Huawei che riceveranno l'aggiornamento alla EMUI 9.1 dal prossimo 27 giugno! L'articolo Ecco i 23 smartphone che dovrebbero ricevere la EMUI 9.1 dal 27 giugno proviene da TuttoAndroid.

Tariffe telefoniche - pioggia di rincari a giugno : Ecco chi sta rimodulando : Tariffe telefoniche, pioggia di rincari a giugno: ecco chi sta rimodulandoAl solito due euro al mese in più; fino a tre euro nei casi più sfortunati. È...

Caterina Balivo : "Non sono omofoba - Ecco perché non sarò più la madrina del Gay Pride di Milano" : "Il Pride dovrebbe abbattere le barriere, ma alcuni ne hanno alzata una attorno a me. È stata esclusa una persona che da anni dice che l’amore è il protagonista e non il genere". Caterina Balivo doveva essere la madrina del Gay Pride di Milano del 29 giugno, ma a seguito di alcune polemiche innescate a causa di alcune vecchie frasi della conduttrice, ritenute offensive dalla comunità lgbtq, l'organizzazione ha rimesso l'incarico in comune ...

Ecco tutte le novità di Telegram 5.8 - che fa un altro grande passo avanti : Telegram nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per la versione Android di questa popolare app di messaggistica istantanea L'articolo Ecco tutte le novità di Telegram 5.8, che fa un altro grande passo avanti proviene da TuttoAndroid.

Ecco come saranno gli smartphone del futuro con display anche sui lati : Qualche produttore di smartphone ha già in programma di spingersi ad un rapporto schermo/corpo superiore al 100% e Ice Universe ci spiega come potrebbe fare L'articolo Ecco come saranno gli smartphone del futuro con display anche sui lati proviene da TuttoAndroid.

Arrampicata : Ecco dove e perché farla anche in estate : Zillertal Ewige Jagdgründe, AustriaVerdon, FranciaKalymnos, GreciaMisja Pec, Slovenia Margalef, Catalogna Profilveggen, Norvegia Rock Master Festival, Arco (Trento)Frasassi Climbing FestivalCamaiore Climbing & TrekkingSan Vito Lo CapoNon sono poche le persone che quando sentono la parola «Arrampicata» pensano subito a un’attività pericolosa. L’altezza, che può arrivare a qualche decina di metri, spaventa molti. Ma provate per un momento a ...

Fedez a Chiara Ferragni : «Voglio la prova del dna per Leone». Ecco perché : Fedez chiede alla moglie, Chiara Ferragni, la prova del dna per il figlio Leone. Secondo il cantante, infatti, il suo primogenito non gli somiglierebbe molto... Walter Nudo si ritira dalla tv:...

Step per una manicure facilissima e fai da de : Ecco come prendersi cura delle unghie anche a casa : Non è detto che per avere unghie sempre in ordine sia necessario spendere soldi per andare regolarmente dall’estetista, soprattutto se si è in cerca di qualcosa di semplice che non richieda lampade, gel o prodotti particolari. È infatti possibile farsi una manicure fai da te a casa in pochi, semplici Step, con pochi prodotti e velocemente, per avere mani sempre curate in ogni occasione. Scopriamo insieme come realizzare una manicure facilissima ...

Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9 : Ecco la nostra prova : Nella prima metà del mese di giugno 2019 i Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus italiani hanno ricevuto un corposo aggiornamento software che porta due importanti novità: le patch di sicurezza dello stesso mese e nuove funzionalità nel comparto fotografico. L'articolo Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9: ecco la nostra prova proviene da TuttoAndroid.

Quante novità con l’ultima beta di Microsoft Launcher : Ecco cosa c’è di nuovo : Il nuovo aggiornamento di Microsoft Launcher beta porta le icone adattive, badge migliorati e riporta in vita la dock nascosta. L'articolo Quante novità con l’ultima beta di Microsoft Launcher: ecco cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.