EA7 Emporio Armani Sportour summer edition – A Milano un weekend speciale di sport | a

(Di lunedì 24 giugno 2019) EA7: aMarittima un week enddedicato allo. La seconda tappa a Vasto il 29 e il 30 giugnoMarittima, località di mare tra le più vivaci della nostra penisola, non ha tradito le attese e la prima tappa dell’EA7ha regalato unall’insegna die musica. L’evento itinerante sponsorizzato da EA7e organizzato da RCSs & Events, in collaborazione con La Gazzetta delloe Radio 105, è partito dalla Romagna, dove il pubblico ha partecipato alle numerose attività in calendario, contando sul supporto di istruttori altamente qualificati. Piero Cruciatti/LaPresse Durante la due giorni del primo appuntamento si sono alternate varie discipline: il beach volley amatoriale, con un torneo a doppia eliminazione; il cross net ossia il beach ...

