È il giorno del giudizio Milano si gioca tutto per vincere le Olimpiadi

Esame di maturità 2019 - è il giorno della prova orale : debuttano le tre buste : Iniziano oggi le prove orali degli esami di maturità 2019: addio alla cara vecchia tesina che consentiva agli studenti di portare un argomento a piacere, è stato introdotto il sistema delle tre buste. Conterranno un testo, un documento, un progetto, un problema, un disegno o una fotografia da cui trarre spunto per avviare la discussione.

E' il giorno del giudizio per le Olimpiadi a Milano e Cortina : Conto alla rovescia per l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026. Lunedì 24 giugno a Losanna, sede del Cio, i membri del Comitato olimpico internazionale decideranno a chi assegnare i Giochi olimpici invernali; e con l'avvicinarsi del verdetto sale in proporzione la tensione nelle città candidate: Milano e Cortina per l'Italia, Stoccolma e Aare per la Svezia. L'annuncio sarà dato nella nuova sede del Comitato ...

L’uomo del giorno – Lionel Messi - ‘artista’ del pallone : il sogno è vincere con l’Argentina : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi il più grande di tutti, o comunque tra i migliori di sempre: Lionel Messi, che compie 31 anni. Compito arduo definire se si tratti del migliore di tutti i tempi, tra l’attuale paragone con Cristiano Ronaldo e i suoi ‘fallimenti’ con l’Argentina, ma l’opportunità per riscattarsi con l’Abiceleste è ghiotta, nonostante un ...

Le notizie del giorno – Indagini su Cagliari-Frosinone - acque agitate in casa Trapani - le ultime su Gigi Simoni : Indagini SU Cagliari-Frosinone – Nuovi scenari per quanto concerne l’operazione ‘Oikos’. Il quotidiano spagnolo ‘El Pais’ parla di presunta combine in Cagliari-Frosinone, terminata 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Joao Pedro su goffo intervento di Zampano. Il procuratore Giuseppe Pecoraro non ha perso tempo e subito dopo le prime indiscrezioni ha deciso di aprire un fascicolo, sono stati chiesti ...

L'oroscopo del giorno 25 giugno - 2ª sestina : martedì la fortuna bacerà il Sagittario : L'oroscopo del giorno 25 giugno 2019 porterà qualche bella sorpresa oppure deluderà il nostro segno zodiacale? La speranza, senz'altro è per buone notizie in amore e nel lavoro in vista del prossimo martedì. Nel frangente ad essere passati 'al setaccio', analizzando a puntino i comparti amore e lavoro, saranno essenzialmente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. All'orizzonte si intravede un ottimo transito astrale, ...

Mezzogiorno in famiglia - lo sfogo su Instagram di Adriana Volpe per la chiusura del programma : Adriana Volpe si sfoga su Instagram a proposito della presunta cancellazione di Mezzogiorno in famiglia, il programma da lei condotto insieme a Massimiliano Ossini

L’uomo del giorno – Patrick Vieira - soprannome il “lungo” e quell’aneddoto shock di Anelka : “Una volta mi colpì con…” : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Patrick Vieira, uno dei calciatori africani più forti di sempre. Carriera ricchissima di successi per Vieira: inizi con il Cannes, breve passaggio nel Milan, poi la lunga militanza nell’Arsenal degli invincibili. Ritorno in Italia, stavolta con miglior fortuna prima con la Juventus, poi con l’Inter. Chiusura con il ...

Le notizie del giorno – Il punto su iscrizioni e ripescaggi in B e C - le foto dell’incontro tra la trans Guendalina e Icardi - presunta combine in Serie A : Serie B E C, IL punto SU iscrizioni E ripescaggi – Sono ore caldissime per quanto riguarda le iscrizioni ai prossimi campionati di Serie B e Serie C, quello di lunedì è il termine ultimo per regolarizzare le posizioni. Rientrano le situazioni per quanto riguarda il campionato di Serie B, in particolar modo per Trapani e Palermo che hanno risolto i problemi. Discorso diverso invece per il campionato di Serie C con tre club che sono ...

Mare - WWF : domani è il giorno della “Spazzapnea” : Domenica 23 giugno sarà il giorno di una manifestazione molto particolare, “Spazzapnea” Operazione Fondali Puliti che si svolgerà contemporaneamente a Genova, Peschiera del Garda, Bari, Marina di Camerota, Catania e Civitavecchia. La finalità ecologica di questa gara a squadre, organizzata da Apnea Academy e Apnea Center con il patrocinio di WWF SUB, inserita nel calendario della campagna #StopPlasticPollution di WWF italia per la lotta alla ...

Adriana Volpe : «Chiudere Mezzogiorno in Famiglia : è questa la Rai del cambiamento?» : Pechino Express 2018: Adriana VolpePechino Express 2018: Adriana VolpePechino Express 2018: Adriana VolpePechino Express 2018: Adriana VolpeQuella che era solo una voce trova conferma nelle parole di Adriana Volpe: Mezzogiorno in Famiglia, storica trasmissione di Michele Guardì, non tornerà nella prossima stagione televisiva. Una decisione, a detta della padrona di casa, totalmente incomprensibile. «Prendo atto che Mezzogiorno in Famiglia, ...

L'oroscopo del giorno 24 giugno da Bilancia a Pesci : Sagittario - avvio settimanale ottimo : L'oroscopo del giorno 24 giugno 2019 è pronto a mettere in evidenza come sarà il prossimo inizio settimana. Sotto analisi approfondita Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: chi tra questi potrà contare su un lunedì fortunato? L'Astrologia applicata al periodo in oggetto in questo caso ci suggerisce quali saranno i segni positivi e quelli invece costretti a sudare le classiche 'sette camice' per causa di astri poco ...

Nel giorno del suo 245° anniversario la Finanza ferma il peschereccio libico : Chiara Giannini I dati sulle Fiamme gialle: scoperti 3,4 miliardi di Iva evasa La Guardia di Finanza ha celebrato ieri i suoi 245 anni. E lo ha fatto dimostrando come ogni giorno impegno e professionalità. Non a caso è notizia di ieri l'operazione con cui le Fiamme Gialle hanno accertato un traffico di migranti clandestini in acque internazionali con il coinvolgimento di un peschereccio libico che ha trasbordato 81 persone su un ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : arriva Gara-7 - il giorno del giudizio. Venezia e Sassari si giocano lo scudetto nella notte del Taliercio : Sei partite non sono bastate, e due ribaltamenti del fattore campo neanche. L’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari giocheranno questa sera, al Taliercio, Gara-7 della Finale scudetto. Stavolta non c’è domani: la vittoria manda in paradiso, la sconfitta ferma appena a un passo. Per la terza volta la Serie A ha modo di assistere a una Gara-7, da quando sono state istituite le serie in cui vince la formazione che per prima ...

L’uomo del giorno - Loris Karius : il protagonista in negativo della finale di Champions del 2018 ancora nei guai al Besiktas : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. protagonista di oggi è Loris Karius, portiere del Besiktas, in prestito dal Liverpool, che compie 26 anni. L’estremo difensore tedesco è nato infatti il 22 giugno del 1993. Cresciuto nel Mainz, Karius è passato al Liverpool nel 2016, diventando protagonista (suo malgrado) della finale di Champions 2017-2018. Karius fu autore di due clamorose ...