ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Arriva da Pordenone laai danni degli automobilisti. Quando quella “dello specchietto” sembra essere ormai superata, itori hanno escogitato questo nuovo stratagemma, in chiavema alquanto pericoloso. A descriverlo ai giornali locali è unache vive nel comune di Valvasone Arzene, in provincia di Pordenone: qualche giorno fa suo marito stava percorrendo in auto la Cimpello-Sequals quando all’improvviso ha notato una macchina che lo stava superando. FQ Magazine La storia dellaallergica ai suoi stessi capelli e del suo salvatore Fin qui nulla di strano, se non fosse che sul sedile posteriore c’era unache non indossava lee che ha iniziato are le sue grazie dal finestrino. Conclusa la fase di sorpasso, la vettura ...

FQMagazineit : Donna si mostra senza mutande, sorpassa e poi inchioda: la nuova truffa sexy al volante - cut_tiva : Le #imperfezioni che ci rendono uniche nei magnifici #ritratti di #donna di Saul Leiter in libreria e in #mostra ad… - tigrotta60 : RT @EmaigSusy: La Donna Matura non domina, tocca. Essa non provoca, è provocatoria. Non è intelligente, è saggia. Non insinua, mostra sott… -