Donald Trump e il Pentagono sono a caccia di alieni

Kim Jong-un ha detto di avere ricevuto una «eccellente» lettera da Donald Trump : KCNA, l’agenzia di news statale nordcoreana, ha raccontato domenica che Kim Jong-un ha ricevuto una lettera scritta dal presidente statunitense Donald Trump, trovandola «eccellente». Kim starebbe «valutando seriamente l’interessante contenuto» della lettera, su cui però non sono state diffuse informazioni

Iran - cyber-attacco degli Stati Uniti : Donald Trump inizia la guerra : Donald Trump è passato all'attacco dell'Iran. Gli Usa, infatti, i hanno lanciato una cyber offensiva contro un gruppo di intelligence Iraniano che gli 007 americani credono sia dietro all’attacco alle petroliere nel Golfo del’Oman. Lo riporta il New York Times. Un atto di guerra informatica che sare

Donald Trump accusato di molestie dalla giornalista Jean Carroll : «Mi spinse contro la parete» : Donald Trump al buioDonald Trump in 30 fotoL'arrivo alla Casa BiancaMy Way Make America Strong AgainUn diavolo per capelloLove BoatIl muroL'incontro più discussoHelsinki 2018Welcome to America«Tolleranza Zero»The Donald and The QueenTrump contro tuttiIvankaSorriso a prova di vittoriaLa «storia» con KimL'amicizia con Macron La quercia in regaloIn Vaticano con Papa FrancescoNonno TrumpIn partenza per il GiapponePearl HarborSurvivorsLa mano sul ...

Donald Trump - nuove accuse di molestie. Una giornalista : "Mi ha stuprato" : nuove accuse di molestie sessuali a Donald Trump. La giornalista americana Jean Carroll, nota per essere stata una delle più famose opinioniste e per aver curato dal 1993 l'iconica rubrica della posta del cuore per la rivista Elle, accusa il tycoon di averla molestata e poi stuprata in un camerino d

Donald Trump accusato di stupro da E. Jean Carroll : “Mi spinse in un camerino”. Il presidente : “Mai conosciuta” : Una nuova accusa per molestie contro Donald Trump. A indicare il presidente come predatore e stupratore è E. Jean Carroll, nota per una rubrica di “suggerimenti” pubblicata dal mensile “Elle” e per aver scritto diversi libri. Sul New York Magazine, Carroll ha raccontato di essere stata aggredita e violentata nel camerino di un grande magazzino di lusso newyorkese, oltre 20 anni fa. Il resoconto, dettagliato, ...

Una giornalista statunitense ha accusato Donald Trump di averla stuprata : E. Jean Carroll, giornalista statunitense famosa per aver curato a partire dal 1993 una rubrica di consigli sentimentali sulla rivista Elle, ha scritto un articolo sul New York Magazine in cui sostiene di essere stata stuprata da Donald Trump. I fatti risalirebbero a

Usa - la giornalista Jean Carroll accusa Donald Trump : ‘Abusò di me 23 anni fa’ : Un nuovo scandalo, l’ennesimo, si è abbattuto nelle ultime ore sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’ennesima accusa di molestie e abusi è arrivata attraverso un articolo sul New York Magazine, dove la giornalista Jean Carroll ha rivelato alcune anticipazioni del suo prossimo libro, in cui racconta per la prima volta di essere stata violentata dal tycoon, circa 23 anni fa. La donna, oggi 75enne, è una nota opinionista, famosa anche ...

Iran - Donald Trump ordina l'attacco ma ci ripensa : L'enfasi dell'aviazione Iraniana di diffondere le recenti immagini dell'abbattimento del drone statunitense lasciano intendere quanto teso sia il clima tra Iran e Stati Uniti dopo che giovedì Teheran ha ingaggiato lo scontro nei cieli sopra lo stretto di Hormuz ed il golfo di Oman. Le autorità per il trasporto aereo americano hanno vietato alle compagnie aeree private di volare nello spazio controllato da Teheran ed anche Lufthansa si accoda ...

Iran - Donald Trump annulla l'attacco all'ultimo : "Sarebbero morte 150 persone" : Donald Trump ha ordinato di attaccare l'Iran. Dopo l'abbattimento di un drone Usa da parte del paese del Medio Oriente sullo stretto di Hormuz, il presidente americano ha ordinato (alle ore 19 locali di ieri, 20 giugno) di posizionare gli aerei e le navi. Solo qualche minuto prima di lanciare i miss

Donald Trump insiste ancora sulla colpevolezza dei “Central Park Five” : Cioè i cinque ragazzi che nel 1989 furono accusati ingiustamente di un eclatante caso di stupro avvenuto a Central Park (e su cui Trump costruì parte della sua notorietà)

Mario Draghi - l'annuncio : "Economia in affanno - taglio ai tassi d'interesse". Furia di Donald Trump : "Sleale" : Preso atto della crescita economica in affanno Mario Draghi annuncia un possibile taglio dei tassi di interesse. Immediata la reazione dei mercati con un aumento degli indici di Borsa e il calo di euro e spread. Ma immediata anche la replica irritata di Donald Trump che, in un tweet, accusa di fatto

Donald Trump contro Mario Draghi : "Porta un vantaggio ingiusto all'Eurozona - a discapito degli Usa" : “Mario Draghi ha appena annunciato il possibile arrivo di altri stimoli, facendo immediatamente calare l’euro contro il dollaro, e rendendo ingiustamente più facile per loro (l’Europa, ndr.) competere con gli Stati Uniti. Sono anni che lo stanno facendo, insieme alla Cina e ad altri”. Lo ha twittato il presidente Usa, Donald Trump. Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately ...

Valeria Fedeli ad Agorà attacca Matteo Salvini : "Mancanza di autorevolezza davanti a Donald Trump" : "C'è un problema di serietà quando si sta al governo. Non si può andare dal presidente degli Stati Uniti e dire 'scusate abbiamo preso quella posizione sul Venezuela ma adesso faremo diversamente'", attacca Valeria Fedeli, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre. "C'è un problema di autorevolez

Israele ha intitolato un insediamento sulle alture del Golan a Donald Trump : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha intitolato al presidente statunitense Donald Trump un insediamento di Israele sulle alture del Golan. L’insediamento, precedentemente chiamato Bruchim, si chiamerà ora Ramat Trump, ovvero “alture di Trump”. Bruchim, che fa parte del più grande insediamento