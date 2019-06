Don Matteo | il figlio di Terence Hill | “Mio padre piangeva sempre”

Tennis - Matteo Berrettini si cancella dall’ATP Eastbourne : risparmia energie in vista di WimbleDon : Matteo Berrettini si è cancellato dal Torneo ATP 250 di Eastbourne che incomincerà lunedì 24 giugno. L’azzurro, reduce dal trionfo di Stoccarda e qualificato alla semifinale del Torneo di Halle in programma domani, ha deciso di dare forfait per preservare la propria forma fisica in vista di Wimbledon. Il 23enne sta disputando un’ottima stagione sull’erba e sicuramente vorrà essere protagonista nello Slam londinese. Rinuncia ...

MaDonna - il nuovo singolo Ciao Bella dedicato ai partigiani. Poi l'attacco a Matteo Salvini : Ciao Bella, il nuovo singolo di Madonna è un omaggio ai partigiani e al loro inno Bella Ciao. In un'intervista rilasciata al Messaggero e al Corriere della Sera la regina del pop ha spiegato: "Ciao Bella è il mio omaggio a Bella Ciao, la canzone dei partigiani italiani. Kimi Djabaté, con cui duetto,

Ascolti TV | Giovedì 20 giugno 2019. All Together Now chiude in crescita (19.12%) - Don Matteo 13.02%-14.02%. Floppa il concerto di Guè Pequeno (1.61%) : All Together Now Nella serata di ieri, Giovedì 20 giugno 2019, su Rai1 la fiction in replica Don Matteo 11 ha conquistato 2.612.000 spettatori pari al 13.02% di share, nel primo episodio, e 2.220.000 spettatori pari al 14.02% nel secondo episodio. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.19 – l’ultima puntata All Together Now ha raccolto davanti al video 2.710.000 spettatori pari al 19.12% di share (After Show di 4 minuti: ...

Matteo e Agnese Renzi chieDono mezzo milione di euro a Dagospia. Il sito : “Atto intimidatorio” : Matteo Renzi e la moglie chiedono a Roberto D'Agostino, creatore di Dagospia, un risarcimento danni per 500mila euro, per via delle foto e delle notizie rilanciate dal sito da giugno 2014 a giugno 2019. D'Agostino: "Si tratta di un atto intimidatorio contro la libertà di stampa", sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna smentita dalla coppia.Continua a leggere

In Don Matteo 11 su Rai1 un uragano in canonica : chi è Cosimo? Trame episodi in replica del 20 giugno : Torna l'appuntamento con le repliche di Don Matteo 11 su Rai1. Stasera, giovedì 20 giugno, andranno in onda il terzo e il quarto episodio dell'undicesima stagione che la rete ammiraglia ha deciso di trasmettere per tutta l'estate. L'attesa è ovviamente tutta per l'ultimo capito dell'amata fiction di Lux Vide, le cui riprese stanno terminando a Spoleto e che debutterà il prossimo anno. Una data non casuale, dato che nel 2020 Don Matteo compie ...

Valeria Fedeli ad Agorà attacca Matteo Salvini : "Mancanza di autorevolezza davanti a Donald Trump" : "C'è un problema di serietà quando si sta al governo. Non si può andare dal presidente degli Stati Uniti e dire 'scusate abbiamo preso quella posizione sul Venezuela ma adesso faremo diversamente'", attacca Valeria Fedeli, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre. "C'è un problema di autorevolez

Matteo Salvini attaccato da Don Nando Ottaviani : "Allora sono comunista" - come si è conciato il prete : Ogni giorno spunta un prete che attacca Matteo Salvini. L'ultimo arriva da Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca. Si tratta di Don Nando Ottaviani, il quale mette nel mirino la politica dei porti chiusi del leader della Lega. Il Don, della sagrestia della parrocchia San Michele, lancia la sua

Matteo Salvini - rivolta nella Lega. Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti chieDono il voto anticipato : Aumenta l'insofferenza all'interno della Lega verso i Cinque stelle. Soprattutto Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti sono sempre più intolleranti nei confronti degli alleati di governo. Si sa che Matteo Salvini non è dell'idea di tornare al voto nonostante il successo raggiunto alle ultime elezioni euro