ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) “deve restare nelle mani solide dello Stato. Come rileva il, è una questione geopolitica, non ragionieristica”. Con queste parole il portavoce della Rete a difesa delle fonti d’acqua del Mezzogiorno d’Italia, Maurizio Montalto, invita proprioa sostenerecontro l’articolo 24 del Decretocon il quale “il Governo italiano e il Parlamento – scrive – privatizzano le fonti d’acqua del Sud”. Un appello per fermare il processo di liquidazione dell’Eipli, l’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, reduce da 40 anni di commissariamento. Il decreto legittimerebbe, invece, la costituzione di una società per azioni alla quale sarebbero trasferite tutte le risorse dell’ente. Per Montalto “la liquidazione dell’Ente pubblico che gestisce le fonti pone una questione di sicurezza ...

Noovyis : Un nuovo post (Dl Crescita, l’appello dei movimenti per l’acqua a Papa Francesco: “L’articolo 24 privatizza le font… - Cascavel47 : Dl Crescita, l’appello dei movimenti per l’acqua a Papa Francesco: “L’articolo 24 privatizza le fonti al Sud”… - L_Scordamaglia : Basta parlare di #minibot! Più importante cogliere momento favorevole (potere negoziale su nomine ed appello… -