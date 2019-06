Diretta Algeria Kenya | risultato finale 2-0 | streaming DAZN | Algeria in scioltezza

LIVE Algeria-Kenya 2-0 - Coppa d’Africa 2019 in Diretta : non è riuscita l’impresa alle Stelle Harambee : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ E’ FINITA! 91′ 3 MINUTI DI RECUPERO! 89′ Arriva l’ultima sostituzione anche per il Kenya: Gonzalez in, Odhiambo out. 88′ Ormai sembra finita, la Nigeria vede il traguardo vicino. 87′ Corner per il Kenya. 86′ I tiri totali sono stati pochi, solo 11, 8 per l’Algeria e 3 per il Kenya. 85′ CINQUE MINUTI PIU’ RECUPERO ALLA ...

83′ Terzo ed ultimo sostituzione per l'Algeria: Delort in, Bounedjah out. 81′ Le Volpi del Deserto, nonostante la netta superiorità, non hanno praticamente mai avvicinato la porta in questo secondo tempo. 79′ Nell'Algeria va rimarcata la prestazione di Feghouli, che ha amministrato in maniera eccezionale, con tanta lucidità. 78′ Sarà calcio d'angolo ...

66′ Il possesso palla vede in forte vantaggio, neanche a dirlo, la Nigeria con il 63%, contro il 37% del Kenya. 64′ Quest'anno la Coppa d'Africa è iniziata più tardi rispetto al solito, per far si che gli atleti musulmani si riprendessero dal ramadan. 62′ Il Kenya sta spendendo tante energie in difesa, l'Algeria sta giocando, giustamente, con il ...

54′ Brutto fallo ai danni di Bensebaini, che resta a terra per un pestone. 52′ Le Volpi del Deserto hanno ripreso da dove avevano interrotto, a LIVEllo tecnico la superiorità è netta rispetto agli avversari. 50′ L'Algeria nelle ultime undici partite della Coppa d'Africa è riuscita solo una volta a mantenere la porta inviolata, nel 2015. 48′ E' arrivato ...

30′ Gran sinistro a giro di Mahrez dalla distanza, la palla ha sfiorato il palo laterale destro. 28′ Prima di questa sfida si è giocato il primo match del Gruppo C, Senegal-Tanzania è finita 2-0. 26′ Belaili cerca di sfondare con un destro a giro molto potente, ma la palla resta centrale, nessun problema per Patrick. 24′ C'è tensione in campo, squadre molto ...