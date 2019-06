Dimenticata sull' aereo | passeggera si sveglia sola | al freddo e al buio

huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) “È stato un incubo”, assicura Tiffani Adams,su un volo dell’Air Canada che ha raccontato la sua disavventura tramite i social network grazie al post di un’amica. La donna è rimasta bloccata in unvuoto, senza elettricità e col cellulare scarico. Addormentatasi sul sedile, afferma di essersi rita “al, dae al”. A riportare la vicenda è il Daily Mail.La, che soffre di ansia e insonnia, aveva chiuso gli occhi per affrontare il viaggio della durata di un’ora e mezza che da Quebec City l’avrebbe condotta a Toronto. Ad atterraggio avvenuto, dal volo sono scesi un centinaio di passeggeri e l’è stato condotto al deposito senza che nessuno si accorgesse del fatto che la donna era rimasta a bordo.“Mi sonota attorno alla ...

