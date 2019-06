Dieci consigli utili per vincere il caldo | dai vestiti al cibo Allerta anziani

ilfogliettone

(Di lunedì 24 giugno 2019) Dall'abbigliamento al. Per ridurre gli effetti negativi delle ondate di calore sulla salute e' importante osservare alcune semplici regole, come ricorda il ministero della Salute. In vista delrecord che investira' anche l'Italia dalla prossima settimana, questo il decalogo diper ridurre i rischi soprattutto nelle persone piu' fragili come, malati cronici, neonati e bambini piccoli.- USCIRE DI CASA NELLE ORE MENO CALDE DELLA GIORNATA. Evitare di uscire all'aria aperta nelle ore piu' calde cioe' dalle ore 11.00 alle 18.00. Se si esce nelle ore piu' calde non dimenticare di proteggere il capo con un cappello di colore chiaro e gli occhi con occhiali da sole; inoltre proteggere la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo.- INDOSSARE UN ABBIGLIAMENTO ADEGUATO E LEGGERO. Sia in casa che all'aperto, indossare abiti leggeri, non ...

