Dieci anni senza Michael Jackson | il 25 giugno 2009 se ne andava il re del pop

La Spezia - abusi su una bambina di Dieci anni : arrestato il vicino di casa 65enne : Atti sessuali aggravati su una bambina di dieci anni. È questa l’accusa con cui i Carabinieri hanno arrestato questa mattina un 65enne di Sarzana, in provincia di La Spezia. L’uomo accudiva la bambina e il fratello quando i genitori, vicini di casa e amici di famiglia, erano impegnati al lavoro. Le indagini erano partite nel febbraio scorso quando, una sera, i genitori nel mettere a letto la figlia si erano accorti di alcune macchie ...

Erica Mou è un genio musicale : l’ho capito Dieci anni fa e lo penso ancora : Lei è splendida. Fin dal primo giorno che l’ho incontrata. Erica Mou è una cantautrice unica per tutto ciò che compone, per come lo canta e lo racconta. In questo momento sta vivendo a Londra e, forse anche per quello, ha appena pubblicato “A ring in the forest”, un brano in inglese. Era una bimbetta di 18 anni quando un pomeriggio del 2008 salì sul palco del Roxy Bar, in una di quelle rassegne per artisti emergenti che organizzo ogni ...

Meteo - in arrivo ondata di caldo tra le più intense degli ultimi Dieci anni : Nella seconda parte della settimana temperature record in tutta Italia. Attesi picchi di 37-40 gradi in città come Torino, Asti, Vercelli, Novara, Aosta, Pavia, Milano, Lodi, Cremona, Mantova, Bolzano, Trento, Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Rovigo, Firenze, Lucca, Grosseto, Roma, Frosinone, Rieti, Sassari, Oristano.

In arrivo il caldo più intenso degli ultimi anni : Dieci consigli per difendersi dalle ondate di calore : Dato il caldo annunciato dai meteorologi per i prossimi giorni, il Ministero della Salute ha stilato una lista di dieci consigli per far fronte alle ondate di calore che potrebbero influire sulla nostra salute. Ecco il decalogo di consigli per ridurre i rischi soprattutto nelle persone più fragili come anziani, malati cronici, neonati e bambini piccoli. – USCIRE DI CASA NELLE ORE MENO CALDE DELLA GIORNATA. Evitare di uscire all’aria ...

Sardegna - a 98 anni 'nonno Felicino' ha preso la licenza media con un bel Dieci : I suoi compagni di classe che ieri lo attorniavano e gli facevano festa, hanno 84 anni meno di lui, ma per Salvatore Piredda, che di anni ne ha 98, vale il motto che non è mai troppo tardi: proprio come il titolo di una trasmissione televisiva degli anni '60 del secolo scorso attraverso la quale il maestro elementare Alberto Manzi alfabetizzava gli italiani. Questa storia, però, è un po' diversa, ma dimostra che nella vita la caparbietà premia e ...

Viareggio - condanne in Appello. Dieci anni fa - 32 morti. Familiari vittime emozionati e soddisfatti. Le opposte interpretazioni sentenza : Sette anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana ed ex ad di Fs, e sei anni per Michele Mario Elia, ex ad Rfi, e Vincenzo Soprano, ex ad Trenitalia. Otto anni e otto mesi di reclusione per Rainer Kogelheid, ad di Gatx Rail Austria, e Peter Linowski, ad di Gatx Rail Germania. A una manciata di giorni dal decimo anniversario dalla strage di Viareggio arrivano le condanne della Corte d'Appello di ...

Perché a Roma in Dieci anni hanno chiuso 200 librerie? : Lo scrittore Claudio Morici ha fatto un'indagine – pubblicata su Internazionale – per capire se la colpa è di Amazon o se c'entra qualcos'altro

Giulia De Lellis : "Tra Dieci anni mi vedo mamma - moglie" : Giulia De Lellis, negli ultimi giorni, al centro del gossip per la sua frequentazione con il pilota, Andrea Iannone (ex di Belen Rodriguez) ha rilasciato un'intervista ad 'Uomini e Donne Magazine' per raccontare lo straordinario legame con la propria famiglia: Io a casa ho un rapporto straordinario con tutti. Ovvio, con ognuno in un modo diverso ma sono estremamente presente nelle loro vite, nonostante il lavoro mi porti a essere spesso ...

Miley Cyrus - Dieci anni con Liam Hemsworth : «Niente è cambiato» : Miley Cyrus e Liam Hemsworth, prima uscita pubblica da sposatiMiley Cyrus e Liam Hemsworth, prima uscita pubblica da sposatiMiley Cyrus e Liam Hemsworth, prima uscita pubblica da sposatiMiley Cyrus e Liam Hemsworth, prima uscita pubblica da sposatiMiley Cyrus e Liam Hemsworth, prima uscita pubblica da sposatiNel decennale rapporto tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth, ci sono due fattori che hanno resistito intatti allo scorrere del tempo: da una ...

Risultati a Dieci anni di un trattamento della leucemia mieloide cronica : Un gruppo di ricercatori italiani ha pubblicato i Risultati di un’analisi degli esiti a lungo termine della cura della leucemia mieloide cronica con il farmaco imatinib. I riscontri hanno indicato che questa cura mantiene la sua efficacia a lungo termine e non determina effetti tossici. L’imatinib è stato il primo, di una classe di farmaci denominata inibitori della chinasi BCR/ABL, ad essere approvato, dalle Autorità Regolatorie, per la cura ...

Sanità - “in Dieci anni tagliati 37 miliardi di euro per finanziare sussidi e coprire buchi di bilancio” : Pubblico, equo e universalistico. Un vanto da sempre. Mai come adesso però la sopravvivenza del Servizio sanitario nazionale, la più grande e importante struttura del nostro Paese, potrebbe essere compromessa nel lungo termine. Non perché il sistema pubblico da solo non ce la può più fare. Ma perché la politica negli ultimi anni lo ha saccheggiato per coprire buchi di bilancio e finanziare sussidi individuali: bonus 80 euro, reddito di ...

Manuel Bortuzzo : «Tra Dieci anni sarò in piedi ma spero prima» : «Tra dieci anni mi vedo in piedi. Ma spero di riuscirci anche prima». Sorride Manuel Bortuzzo, il 19enne nuotatore veneto rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo essere stato ferito...

Omicidio Ciotti. Uccide a martellate la moglie - mentre la figlia di Dieci anni è in casa : “È successa una cosa alla mamma”, così la bambina di dieci anni ha detto al telefono allo zio, dando l’allarme. La madre è Elisa Ciotti di 35 anni, originaria di Velletri, uccisa dal marito a Cisterna di Latina questa mattina. L’Omicidio presumibilmente è avvenuto nella notte e questa mattina presta lui sarebbe uscito di casa con l’arma del delitto per poi tornare quando ormai la polizia aveva ritrovato il ...

Mitsubishi Motors festeggia i Dieci anni dal lancio di i-MiEV - l’auto che ha dato il via alla produzione di massa di veicoli elettrici : Mitsubishi Motors celebra il decennale di i-MiEV, l’auto che ha dato il via alla produzione di massa dei veicoli elettrici Mitsubishi Motors Corporation (MMC) celebra il decennale del lancio della sua city car i-MiEV a zero emissioni, che ha aperto la strada ad un cambiamento epocale per l’industria automobilistica: l’inizio della produzione di massa dei veicoli elettrici (EV). Dal momento del lancio, i-MiEV si è da subito distinta per ...