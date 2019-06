Di Maio | la Lega non giochi a nascondino con i soldi della Flat Tax

Luigi Di Maio attacca ancora sulla Flat Tax : "La Lega gioca a nascondino con 15 miliardi di tasse" : Dopo la botta di Massimo Garavaglia sul salario minimo, la risposta di Luigi Di Maio. Lo scontro al governo tra Lega e M5s sulla manovra si fa sempre più acceso. "Non è il caso di giocare a nascondino con 15 miliardi per fare la Flat tax, non devono dirlo a Di Maio ma a tutti gli italiani", ha attac

Minibot - Di Maio : “Molto colpito dal cambio di posizione della Lega. L’importante è che Stato paghi i crediti” : “Sono rimasto molto colpito dal fatto che la Lega abbia cambiato posizione sui Minibot: io non sono affezionato ai Minibot ma” è necessario che “lo Stato paghi i crediti delle imprese: che si chiamino Minibot o in altro modo l’importante è che si paghino, molto importante perché ne va della credibilità dello Stato”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in visita a Taranto ...

Manovra - Di Maio contro la Lega"Basta giocare a nascondino" : "Il tema non e' se anticipare o meno" la Manovra "ma cosa ci mettiamo dentro", dice Luigi Di Maio arrivando a Taranto. E aggiunge: "Ho sentito il viceministro Garavaglia dire che non rivela le coperture della flat tax se no Di Maio gliele ruba. Segui su affaritaliani.it

Di Maio : Lega indichi coperture Flat tax : 13.52 "Per me la manovra di bilancio si può fare anche domani mattina. Il tema è che non ancora conosco quali siano le coperture della Flat tax". Lo ha detto il vicepremier Di Maio, a Campobasso. "Credo sia una responsabilità e un onere della Lega, che ha vinto le elezioni europee, ed è giusto che avanzi la proposta economica", ha aggiunto.

Di Maio : 'Giorgetti - occhio alle spalle La Lega ti vuole mandare in Ue' : "Attento, è il tuo partito che vuole mandarti in Europa, guardati le spalle". Così il vicepremier Luigi Di Maio con una battuta si è rivolto al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, a margine della cerimonia dell' anniversario della Guardia di Finanza. Nella tribuna dedicata alle autorita' i due si sono salutati con sorrisi e una stretta di mano. Segui su ...

Rai - ok risoluzione M5s contro doppio incarico Foa : Pd a favore - Lega no. Di Maio : “Via la politica da azienda o tagliamo canone” : Maggioranza divisa – dopo il mancato accordo dei giorni scorsi – in Commissione di Vigilanza Rai sulla risoluzione proposta da M5s contro il doppio incarico al presidente Rai Marcello Foa. Il testo è passato con 21 voti a favore (oltre che M5S hanno votato sì Pd e Leu) e 9 voti contrari, tra cui quelli della Lega. “Serve subito approvare una legge per spezzare il Legame tra la politica e la Rai”, ha detto Luigi Di Maio in ...

Battibecco dentro il Movimento - Di Battista affondo su Di Maio : “Il suo M5S ha paura della Lega” : Momento ad alta tensione all’interno del partito dei grillini, Alessandro Di Battista piazza un affondo pesante Alessandro Di Battista è tornato alla carica biasimando aspramente, ancora una volta, l’appiattimento sulla Lega da parte del M5s. Lo ha fatto confezionando il suo ultimo libro “Politicamente scorretto”, pubblicato dal Fatto Quotidiano ma non smette mai di farlo ogni volta che affida … Continue reading Battibecco dentro il ...

Di Maio : "La Manovra spetta alla Lega - ha vinto le Europee" | Salvini : "Solo se tagliamo le tasse" : L'avvertimento del leader della Lega: "Se qualcuno dicesse facciamo la Manovra e non tocchiamole tasse, non la fanno con me la Manovra economica". Il premier Conte: "Abbassarle è obiettivo comune"

Di Maio sfida Salvini su ipotesi rimpasto : “Se la Lega lo vuole lo dica chiaramente” : Il vicepremier M5S Luigi Di Maio sbotta e replica a Salvini: "Preferisco parlare dei problemi degli italiani, non di poltrone, la gente non ne può più. Se vogliono qualcosa lo chiedano, altrimenti chiudiamo questa storia e tutti felici e contenti", ha detto rispondendo ad una domanda di Huffpost.Continua a leggere

RADIO RADICALE-RAI - SALTA ACCORDO LEGA-M5S/ Salvini 'col' Pd - ira Di Maio : Rai e RADIO Radicale: SALTA ACCORDO Governo, ira M5s, Di Maio 'gravissimo, dovranno rispondere'. Lega vota col Pd, Salvini 'non si chiude RADIO d'un colpo'

Radio Radicale - l'ira di Di Maio contro la Lega : "Dovrà risponderne davanti ai cittadini" : "Oggi la maggioranza di governo si è spaccata, per la prima volta. È stato così, è inutile nasconderlo": Lo scrive sul suo profilo Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. "Si è spaccata aggiunge Di Maio - su una proposta presentata dai renziani del Pd che prevede di regalare altri 3 milioni di euro di soldi pubblici, soldi delle vostre tasse, a Radio Radicale. La Lega ha votato a favore (insieme a Forza Italia), con mia grande ...