Di Maio a Taranto con 5 ministri e la promessa di 700 milioni No ad ArcelorMittal

Taranto.Di Maio : Flat tax? Non giochiamo : 12.00 "Non è il caso di giocare a nascondino con 15 miliardi per fare la Flat tax, non devono dirlo a Di Maio ma a tutti gli italiani",così il vicepremier Di Maio alla stampa a margine del vertice in prefettura di Taranto sull'Ilva. "Sindacati e lavoratori sono di tutti, ognuno li può incontrare:però su questa manovra il tema non è se anticiparla o meno, ma è cosa ci mettiamo dentro", ha risposto a chi chiedeva se si sentisse esautorato ...

Ex Ilva - Di Maio a Taranto con i suoi ministri : il vicepremier teme l'uscita di Mittal e non incontra gli ambientalisti : A due mesi dall'ultimo incontro il vicepremier torna nel momento più complicato del rilancio. L'abolizione dell'immunità penale e la cassintegrazione mettono a rischio l'acciaieria che, secondo le associazioni, continua a inquinare

Alla vigilia del tavolo per Taranto - Di Maio insiste sul piano per il Sud : Il Movimento 5 Stelle torna al Sud nei giorni in cui Matteo Salvini parla di Autonomia differenziata per le regioni del Nord. Luigi Di Maio si tiene aperte tutte le strade, anche quella di un ritorno alle urne se Matteo Salvini dovesse far cadere il governo. Quindi il capo M5s riprende i vecchi temi, come quello del piano per il Sud sottolineando però, per non lasciare all’alleato alcun alibi, di non essere contrario ...

Di Maio e la lezione di Taranto : L’incontro di Taranto tra un ministro inadempiente e la città delusa è un atto sorprendente di buona politica e spiego il perché. Finalmente le promesse, in questo caso di Di Maio e del Movimento Cinquestelle sul destino dell’Ilva, persino le fanfaronate, hanno avuto un luogo, un tempo, una possibilità di essere certificate e ufficializzate. Molti i lazzi, gli sghignazzi, il piacere di vedere Luigi Di Maio messo davanti le proprie ...

Riondino spiega perché Taranto non può più credere alle promesse di Di Maio sull'Ilva : Il ritorno a Taranto di Luigi Di Maio non è stato dei più semplici. I comitati cittadini che si erano schierati apertamente per il Movimento Cinque Stelle alle ultime politiche, in virtù dell'impegno preso dal partito in campagna elettorale di chiudere definitivamente l'Ilva, due giorni fa hanno manifestato la loro delusione per questi primi quattordici mesi di governo. Tra questi il Comitato Cittadini e lavoratori liberi e ...

