Deva Cassel | la figlia di Monica Bellucci | è riapparsa in pubblico | FOTO

tvzap.kataweb

(Di lunedì 24 giugno 2019) Appena 14 anni ma è già una star molto ricercata:, che festeggerà quindici anni il prossimo settembre, si è rifatta viva durante la sfilata Primavera Estate 2020 di Dolce & Gabbana al Milano Moda Uomo. Ladie Vincent(che è in procinto di diventare papà ancora una volta con Tina Kunakey) ha deciso infatti di presenziare all’evento, finendo per attirare su di sé molte attenzioni mediatiche, visto anche il suo legame con il marchio di design, suggellato dalla sua stessa presenza nei servizigrafici svolti a Ravello qualche mese fa che accompagneranno il lancio delle nuove collezioni.ha assistito alla sfilata di Dolce & Gabbana Il motivo dell’interesse per la giovanissimadie dellaè paradossalmente la sua scarsissima esposizione mediatica: i genitori hanno condiviso negli anni della ...

HuffPostItalia : Deva Cassel, la figlia di Vincent e Monica Bellucci alla sfilata di Dolce & Gabbana - ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Deva Cassel, la figlia di Vincent e Monica Bellucci alla sfilata di Dolce & Gabbana - Notiziedi_it : Deva Cassel e la foto (copia) della madre Monica Belucci-VIDEO -