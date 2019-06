De Rossi alla Fiorentina? Commisso | “fake news”

Elia Viviani potrebbe approdare alla Cofidis nella pRossima stagione : Elia Viviani è uno dei più forti velocisti in circolazione e per questo è uno dei grandi obiettivi per molte squadre nel Ciclomercato verso la stagione 2020. Il velocista italiano, 30 anni compiuti il 7 febbraio, sarebbe un colpo clamoroso per qualsiasi squadra, ma sopratutto per la Cofidis, che attualmente ha ancora la licenza Continental Pro, ma che con tutta probabilità dovrebbe ricevere licenza World Tour il prossimo anno, la quale ...

Tiro a volo - European Games 2019 : l’Italia si qualifica con Rossi-Pellielo e Stanco-Grazini alla finale del Mixed Team di Trap : Delude di rado il Tiro a segno italiano, che ai Giochi Europei di Minsk continua a fare incetta di buoni risultati. Nella finale di Mixed Team del Trap infatti vi saranno due coppie azzurre ai nastri di partenza: sia Jessica Rossi-Giovanni Pellielo sia Silvana Stanco-Valerio Grazini hanno infatti ottenuto il pass per la gara alle medaglie, che inizierà alle ore 14.45 italiane. Rompendo 138/150 piattelli a disposizione Rossi e Pellielo si sono ...

Calcio femminile - il Real Madrid avrà una squadra dalla pRossima stagione : Il Calcio femminile sempre più alla ribalta, in particolar modo il mondiale è sempre più seguito in vista dei nuovi appuntamenti con la nazionale italiana che si candida ad essere grande protagonista. Nel frattempo il Real Madrid avrà una squadra femminile nella prossima stagione, come riportano i media spagnoli i ‘blancos’ avrebbero trovato un accordo con il CD Tacon, club che milita nella Liga Iberdrola per una cifra ...

Xiaomi Mi Car Charger Pro in tutti i Mi Store d’Italia dalla pRossima settimana : A darne comunicazione è la stessa azienda cinese tramite il profilo Facebook italiano con un'immagine che raffigura il prodotto L'articolo Xiaomi Mi Car Charger Pro in tutti i Mi Store d’Italia dalla prossima settimana proviene da TuttoAndroid.

Mercato Napoli - Zazzaroni : “Gran colpo si può chiudere settimana pRossima! Allan può partire…” : Zazzaroni per James Rodriguez la trattativa si può chiudere già la prossima settimana A Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, è intervenuto il giornalista Ivan Zazzaroni che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la trattativa tra Rodriguez-Napoli: “Al primo ci può stare, ma al secondo anno, Ancelotti deve vincere. James Rodriguez vuole assolutamente venire a Napoli, Napoli lo vuole e ...

Rosy Abate e Riviera dalla pRossima settimana su Canale 5 : cambia ancora la programmazione Mediaset : Misteri, colpi di scena e segreti, tutto questo sarà al centro del prime time di Canale 5 dalla prossima settimana con l'arrivo di Rosy Abate e Riviera. Sicuramente le due protagoniste non possono essere paragonate né per estrazione sociale, né per storia e né per aspetto, ma quello che le accomuna è la voglia di vendetta e di proteggere quello che hanno di più caro, la loro famiglia. Sarà questo il fil rouge che terrà insieme la prima serata ...

Grey’s Anatomy 15 - 15×25 : il finale di stagione e cosa aspettarci dalla pRossima : L’ultima puntata della 15esima stagione di Grey’s Anatomy si intitola Jump into the fog (‘Salto nella nebbia’, letteralmente… è un riferimento all’ultimissima scena) e pone fine all’arco narrativo di questa stagione chiudendo alcune trame, aprendone altre e lasciandone in sospeso altre ancora, come ormai è prassi un po’ in tutte le altre serie tv del mondo. L’episodio porta alla chiusura di ...

Le notizie del giorno – Caos Serie B e C - tutti i club a rischio iscrizione - la stoccata di Sacchi alla Juve - la pRossima squadra di Totti : Caos Serie B E C – La situazione più delicata in Serie B è quella del Palermo, la nuova dirigenza ha rispettato tutte le scadenze ma deve fare i conti con la gestione precedente e con i tanti debiti che mettono a rischio il futuro del club, servono subito 14 milioni di euro, la dirigenza si è dichiarata tranquilla ma la preoccupazione tra i tifosi c’è. I nuovi paletti imposti della Figc potrebbero portare numerose defezioni nella ...

Ragusa - installate due panchine bookcRossing : installate presso la Rotonda Maria Occhipinti a Ragusa due panchine con funzione di bookcrossing. Inaugurate domenica 16 giugno

Totti : 'De Rossi? Hanno voluto togliere i romani dalla Roma/ 'Ho cercato di...' : Francesco Totti svela un retroscena sull'addio di Daniele De Rossi durante la conferenza stampa: 'Hanno voluto togliere i Romani dalla Roma'.

NBA – Thunder - seconda operazione alla spalla per Paul George : sarà pronto per la pRossima stagione : Paul George si è operato alla spalla per la seconda volta: l’intervento è servito a curare i problemi fisici che ne hanno afflitto gli ultimi mesi di stagione Tramite un comunicato ufficiale, gli Oklahoma City Thunder hanno reso noto che Paul George si è sottoposto ad un’operazione alla spalla. L’intervento già programmato da diverso tempo, è servito per risolvere i problemi alla spalla che ne hanno afflitto gli ultimi ...

MotoGp – Valentino Rossi porta in pista i suoi fan : che spettacolo l’allenamento a Cavallara [VIDEO] : Valentino Rossi mostra a tutti i suoi fan lo speciale allenamento in motocross a Cavallara: che spettacolo in pista col Dottore Mancano pochi giorni ormai al nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono pronti a sfidarsi sulla pista del Montmelò per il Gp di Catalunya, dove gli spagnoli cercheranno sicuramente di far bene davanti al loro pubblico. Occhi puntati però anche su Valentino Rossi che sicuramente vorrà andare a ...

Vasco Rossi regala un biglietto alla fan malata di sclerosi multipla : Vasco Rossi regala un biglietto alla fan malata di sclerosi multipla Il cantante emiliano ha invitato Laura Floris come ospite d’onore per la data a Cagliari del 18 giugno. Sarà assistita dal personale medico dell’ospedale di Is Mirrionis e dalla Onlus Sam di Monserrato che si occuperà del suo trasporto Parole ...

L'Aria che tira - il neoeletto Alan Fabbri : "PRossimo obiettivo è Lucia Borgonzoni alla guida della Regione" : Alan Fabbri, il primo sindaco leghista di Ferrara (strappata alla sinistra dopo 69 anni), alL'Aria che tira su La7 parla delle elezioni regionali di novembre in Emilia-Romagna: "Lucia Borgonzoni è sicuramente una persona adatta alla guida di Bologna - spiega a Myrta Merlino -. Nei prossimi giorni e