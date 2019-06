Croazia-Inghilterra | Europei Under21 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) AgliU21è arrivato il momento dei verdetti. La terza giornata della fase a gironi porterà con sè infatti il responso definitivo su quali saranno le quattro squadre ad accedere alle semifinali e a strappare il pass verso Tokyo 2020. Nel Gruppo C scenderanno in campo Francia-Romania e. Quest’ultima, con le due squadra ancora all’asciutto dopo 180′, sarà una partita ininfluente per le classifiche ma servirà comunque ai giovani prospetti di entrambe le formazioni per mettersi in mostra. La partita che si giocherà a Serravalle, nel San Marino Stadium, inizierà alle 21 e sarà visibile in streaming sul sito di Raisport Web. Ecco le probabili formazioni:(4-3-3): Posavec; Uremovic, Benkovic, Katic, Sosa; Vlasic, Basic, Majer; Halilovic, Kulenovic, Brekalo(4-3-3): Gunn; Wam-Bissaka, Tomori, Clarke-Salter, Kelly; ...

ReTwitStorm_ita : RT @Boboj29: Gir. A 1a Spagna 2a Italia Gir.B Germania 6 Austria 3 Danimarca 3 Serbia 0 I danesi per superare l'Italia devono vincere con 4… - StadioSport : Europei Under 21, 3° giornata Gruppo C: probabili formazioni Croazia – Inghilterra e Francia – Romania -… - Boboj29 : Gir. A 1a Spagna 2a Italia Gir.B Germania 6 Austria 3 Danimarca 3 Serbia 0 I danesi per superare l'Italia devono vi… -