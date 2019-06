Costa d’Avorio-Sudafrica | Coppa d’Africa 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Dopo la sfida tra Marocco e Namibia si concluderà questo pomeriggio la prima giornata del gruppo D della, in programma in Egitto in queste settimane. La seconda partita metterà di fronte, in un incontro già potenzialmente decisivo per il proseguimento della competizione delle due squadre. Il favore del pronostico pende dalla parte degli Elefanti, reduce dalla delusione della mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, la cui stella è il giovane talento del Lille Nicolas Pepe (22 reti in stagione), fondamentale nella conquista di un posto nella prossima Champions League. Nell’undici titolare dovrebbe esserci anche il rossonero Franck Kessie. Dalla parte opposta si troverà una squadra in grande crescita sotto la guida dall’allenatore inglese Stuart Baxter, il cui punto di riferimento è senza dubbio l’attaccante Percy Muzi Tau che ...

