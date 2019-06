CorSport | Ancelotti come Rafa Guida il mercato e lo arricchisce di suggerimenti

CorSport : Ancelotti e James si erano già sentiti a marzo : Questa sessione di calciomercato del Napoli gira, almeno per il momento, intorno al nome di James Rodriguez. La pista per il colombiano si fa sempre più calda e sembra oramai chiuso anche l’accordo con il Real. Ma Antonio Giordano sul Corriere dello Sport racconta come tutto abbia avuto inizio molto prima di oggi. In realtà l’amore tra James e Ancelotti c’è dai tempi del real, in cui il calciatore ha trovato in lui un maestro ...

CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real. Una distanza di 10 milioni di euro separa il club azzurro e i blancos per la chiusura dell' affare, con l' attaccante colombiano sempre più convinto di venire a Napoli per ...

CorSport : Zielinski è il punto fermo del centrocampo di Ancelotti : Il punto fermo del prossimo Napoli di Carlo Ancelotti si chiama Ptior Zielinski. Il Corriere dello Sport definisce il polacco il Jolly della formazione azzurra. Ptior ha giocato in coppia con Fabian, ma anche al fianco di Allan e Milik, ricoprendo tutti i ruoli del centrocampo e in maniera esemplare. Dispensatore di palla e interditore, non c’è ruolo che non sia pronto a svolgere in squadra e lo ha confermato in una delle poche interviste ...

CorSport : Ancelotti ha valorizzato tutta la rosa del Napoli : Il “valorizzatore”, così il Corriere dello Sport definisce Carlo Ancelotti. L’allenatore del Napoli sarebbe riuscito alla sua prima stagione a inserire nella squadra e nel gioco quei calciatori che con la passata gestione non erano mai stati utilizzati. Un punto di forza per Ancelotti che ha ripetuto l’importanza di far sentire tutti parte del progetto per farli lavorare meglio. Ed è proprio la consapevolezze del proprio ...

Il CorSport fa chiarezza sulla clausula di Ancelotti. Il sodalizio De Laurentiis è forte : Il Corriere dello Sport fa chiarezza sulla clausula del contratto tirata in ballo da Ancelotti nel postpartita con l’Inter. Nessuno sapeva dell’esistenza della clausula e l’averla nominata in un momento in cui si è messa in discussione la sua permanenza al Napoli, anzi la sua partenza destinazione Juve, ha sollevato più di qualche perplessità. Nulla di tutto questo secondo il CorSport, la clausula c’è, ma è solo per ...

CorSport : De Laurentiis ha proposto Quagliarella ad Ancelotti : De Laurentiis infiamma i cuori dei romani con la proposta De Rossi, ma anche dei napoletani con l’idea di riportare a Napoli Fabio Quagliarella. Il calciatore è nel cuore di tutti i tifosi da quando ha spiegato la brutta storia di stalking che lo ha costretto ad abbandonare il Napoli. Una storia dura e triste che lo ha portato alla Juve e lo ha fatto odiare dai tifosi fino al chiarimento, ma ora Fabio sarebbe un sogno per tutti a Napoli, ...

CorSport : Napoli-Inter e la sfida degli 82 punti lanciata da Ancelotti : Napoli-Inter ha un senso e un valore non solo per la formazione milanese, che vuole conquistare un posto in Champions, ma anche per gli azzurri di Ancelotti. Il Corriere dello Sport ricorda le parole del tecnico «Vogliamo vincerle tutte e raggiungere gli 82 punti». Un nuovo obiettivo per il Napoli in questa stagione dove si è tanto discusso di obiettivi raggiunti e falliti, dove qualcuno non è riuscito a vedere la crescita della squadra e ...