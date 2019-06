Condè Nast e Gucci | parte la terza stagione della serie di cortometraggi The Performers

Condé Nast Social Academy - il nuovo percorso per le aziende : Condé Nast Italia, dopo tre anni di esperienza nella formazione e certificazione di nuove figure chiave sui Social Media, aggiunge all’attuale Academy una nuova offerta pensata per aiutare le aziende nella Digital Transformation grazie allo sviluppo delle nuove competenze in ambito Comunicazione e Marketing. La Corporate Academy si concentra su un percorso pratico e teorico che tocca tutti gli aspetti di Social Media Marketing e Content Strategy ...

Condé Nast Italia e Rai Cinema - una partnership all'insegna dell'innovazione : È stata annunciata il 14 maggio, durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Cannes, la partnership tra Condé Nast Italia e Rai Cinema. Vanity Fair Italia è la prima testata del gruppo Condé Nast ad avere un’estensione di Virtual Reality della storia di copertina. La prima cover realizzata è quella del numero in edicola da oggi dedicata a Pierfrancesco Favino, protagonista del film di Marco Bellocchio che proprio al Festival di ...