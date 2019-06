Concorso riservato infanzia primaria | come avverranno le immissioni in ruolo da

Concorso straordinario bis o riapertura del Concorso riservato? I dubbi dei DM e Sfp : Nelle ultime ore era circolata voce circa la probabilità di un concorso straordinario Bis, rivolto sempre ad insegnanti Diplomati Magistrali e laureati in Scienze della Formazione. La notizia ha fatto sobbalzare coloro che rientrerebbero in questa categoria, chiedendosi circa la veridicità di questi rumors. Sono soprattutto gli esclusi da questo concorso a chiedersi se potrebbero essere ammessi alla partecipazione a questo nuovo concorso. Ma ...

Il punto sulle graduatorie di merito regionali del Concorso riservato agli abilitati : Il tema della pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso 2018 è stato uno degli argomenti di una riunione tenutasi al MIUR con i sindacati. Diverse le questioni sul tavolo poste dalle rappresentanze sindacali. Dallo stato dell’arte relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso 2018 alla questione afferente la possibilità far parte delle procedure di mobilità per chi si è visto pubblicare le graduatorie entro il ...

Graduatorie di merito del Concorso riservato agli abilitati vanno pubblicate entro luglio : Il ritardo nella pubblicazione delle Graduatorie di merito regionali del concorso riservato ai docenti abilitati influirà negativamente sull’avvio del prossimo anno scolastico. Di questo ne sono convinti tanto i sindacati, come affermato da Francesco Sinopoli della FLC CGIL per il quale occorre dare priorità assoluta a questo adempimento da parte degli USR, quanto dei docenti che hanno ultimato i colloqui orari previsti dal d.lgvo 59/2017. ...

Scuola - Concorso riservato infanzia primaria non è una sanatoria : Il concorso riservato ai diplomati magistrali in possesso di un servizio di 24 mesi negli ultimi 8 anni è ancora al centro dell’attenzione della stampa nazionale. In un articolo pubblicato da Repubblica, l’antifona si capisce già dal titolo: Scuola, ecco il concorso-sanatoria. Nel cappello di presentazione appare già un madornale errore quando si allude alla possibilità di trasferimento della provincia. I diplomati magistrali, si sa, ...

Concorso riservato - fase transitoria scuola secondaria : FAQ reclutamenti riservati : L’Avvocato risponde: legittimità reclutamenti riservati da Concorso riservato – Alla luce del comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Corte Costituzionale (cortecostituzionale.it) rendiamo note le prime analisi dello studio legale, con la precisazione che, ai fini di una disamina esaustiva, sarà necessario attendere il deposito della Sentenza (con le specifiche motivazioni). Concorso riservato, fase transitoria scuola ...

Corte Costituzionale : il Concorso riservato ai docenti abilitati è perfettamente costituzionale : È arrivata la sentenza della Corte costituzionale sulla legittimità dei concorsi riservati. Quelli trascorsi fino a ieri sono stati mesi di ansia per decine di migliaia di docenti di seconda fascia che temevano l’annullamento del transitorio. La preoccupazione ha riunito i docenti di ogni ordine e grado di scuola: Infanzia/Primaria, Secondaria di I e II grado. Il responso finale metti a tacere completamente tutte le illazioni circolate ...

Docenti precari non abilitati con 36 mesi di servizio : Pas più Concorso riservato : I Docenti precari non abilitati con 36 mesi di servizio chiedono ai sindacati, che il 6 maggio si incontreranno con il governo per decidere sui nuovi PAS, di accogliere alcune soluzioni per smaltire il precariato. Tra i gruppi fb dedicati sta girando una lettera che chiede di sottoscrivere una proposta indirizzata al segretario generale della UIL Scuola Pino Turi. Nella missiva chiedono esplicitamente di non essere mischiati nello stesso ...

Concorso riservato ai non abilitati con 36 mesi ulteriore discriminazione tra docenti : L’accordo governo sindacati per un Concorso riservato rivolto ai docenti in possesso del servizio di 36 mesi continua a far discutere gli esperti del settore. Italia Oggi ospita un editoriale a firma Marco Campione, ex dirigente del Miur sotto il governo Renzi, nel quale vengono illustrate le motivazioni riassunte dal titolo attribuito all’articolo. “Sanatoria un colpo all’equità” viene riportato in ...