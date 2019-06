Comprano tutta la birra in paese contro festival neonazi Germania | skinhead a secco

Comprano tutta la birra del paese per lasciare 'a secco' il festival neonazista : Gli abitanti del villaggio in cui doveva svolgersi la manifestazione hanno messo in atto un piano diabolico per lasciare...

Germania - gli abitanti Comprano tutta la birra del paese per boicottare festa neonazista. Risultato : le teste rasate se ne vanno : Per sconfiggere i neonazisti basta togliergli la birra. A dimostrarlo sono stati gli abitanti del villaggio tedesco di Ostritz, in Germania. Nel paese, diversi simpatizzanti del nazismo avevano organizzato un festival dal titolo “Scudo e spada”. Dozzine di abitanti, allora, sono andati nell’unico supermercato locale e hanno comprato tutte le casse di birra che c’erano, circa cento, lasciando a secco le teste rasate. Come ...

