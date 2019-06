calcioweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) Ha delquanto accaduto nelle ultime ore in casa. La società rosanero non è infatti riuscita arsi al prossimo campionato diB. La scadenza per la domanda era fissata a mezzanotte, ma secondo le ultime indiscrezioni pare che non si sia riuscito a concludere tutto in tempo. Alla base non ci sarebbero problemi economici ma burocratici: mancherebbe infatti l’originale della fideiussione che andava presentata in Lega. La dirigenza smentisce, ma la cadetteria è un miraggio per i siciliani, che negli ultimi mesi hanno vissuto continui ribaltamenti di fronte per quanto concerne la situazione societaria. Si attende una risposta pubblica dei vertici di Arkus Network. Nel frattempo, c’è fermento in città: disordini dei tifosi fuori dallo stadio Barbera.L'articolo: ilnon siB! sembra essere il ...

CalcioWeb : Clamoroso, dramma #Palermo: il club non si iscrive, addio Serie B! - 3uominibarca : @makkox Il dramma umano è clamoroso (e essendo genitori appare ancora più chiaro).Però a me resta una curiosità: pe… -