Ciclismo | Fabio Aru sarebbe sempre più vicino a partecipare al Tour de France

Ciclismo - Giro di Svizzera con Fabio Aru : tutte le tappe in Tv su Eurosport : Due settimane dopo il Giro d'Italia e due settimane prima del Tour de France, nel calendario del Ciclismo internazionale è il momento di percorrere le strade svizzere con l’ottantatreesima edizione del Tour de Suisse al via domani con una cronometro breve a Langnau, nella regione dell'Emmental, per finire domenica 23 giugno a Ulrichen, nel Canton Vallese, con la tappa regina delle nove totali che si snoderà lungo tre valichi alpini elvetici con ...

Ciclismo – Giro di Svizzera - Fabio Aru all’esordio : “per continuare a crescere ma senza obblighi” : Fabio Aru in gara al Giro di Svizzera: le sensazioni del sardo della UAE Emirates Fabio Aru ha fatto il suo ritorno in gara domenica scorsa al Gp di Lugano: il sardo, reduce da un tosto intervento chirurgico è adesso pronto per proseguire la sua stagione. Il ciclista della UAE Emirates sarà in corsa al Giro di Svizzera, un esordio assoluto per il sardo che non ha mai partecipato a questa gara elvetica. “Il rientro alle corse nel Gp ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Piacevolmente sorpreso ed emozionato’ : Quasi tre mesi dopo l’ultima apparizione alla Parigi Nizza, Fabio Aru è tornato in gruppo ieri nel Gp Lugano. Il corridore sardo era stato costretto ad uno stop per sottoporsi ad un’operazione e risolvere un’occlusione dell’arteria iliaca che lo aveva condizionato negativamente nell’ultimo periodo così complicato della sua carriera. Lo scalatore della UAE Emirates ha lasciato una buona impressione in questa prima apparizione dopo l’intervento e ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Ho avuto un senso di frustrazione - non ho potuto lottare’ : Fabio Aru è pronto a riprendere l'attività agonistica. Lo scalatore sardo non gareggia dalla Parigi Nizza di metà marzo, ultima fermata di un calvario iniziato molti mesi prima, tra ritiri e prestazioni sofferte quanto anonime. Aru si è sottoposto ad un intervento per risolvere un’occlusione all’arteria iliaca, che avrebbe dovuto tenerlo lontano dalle gare per molti mesi, forse fin quasi al termine della stagione. Invece il recupero è stato ...

Ciclismo - Sam Oomen si deve operare : ostruzione dell’arteria iliaca come Fabio Aru - stagione finita : Sam Oomen ha scoperto di avere un’ostruzione dell’arteria iliaca sinistra e ha dunque deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico che verrà effettuato entro sei settimane. Il ciclista del Team Sunweb si era ritirato durante il Giro d’Italia a causa di alcune cadute e nel frattempo ha scoperto questo problema dopo degli accertamenti medici, è la stessa criticità riscontrata da Fabio Aru che dopo l’intervento farà il ...

Ciclismo – Fabio Aru ritrova il sorriso : “domenica sarò in gara al Gp di Lugano” : Fabio Aru torna in gara: domenica il sardo sarà al via del Gp di Lugano insieme a Nibali La stagione 2019 di Ciclismo sembrava compromessa per Fabio Aru: il sardo della UAE si era sottoposto solo un paio di mesi fa ad un intervento chirurgico all’arteria iliaca destra e non erano chiari quali sarebbero stati i suoi tempi di recupero e quando sarebbe potuto tornare a gareggiare. Foto Marco Alpozzi – LaPresse Adesso, finalmente, ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Negli ultimi anni non ho potuto lottare - questo ritorno è una liberazione” : Fabio Aru tornerà in gara domenica al GP di Lugano. Un annuncio arrivato ieri a sorpresa, visto che il sardo ad inizio aprile aveva effettuato un’operazione chirurgica per sistemare un problema all’arteria iliaca sinistra e i tempi di recupero stimati erano di almeno quattro mesi di stop. Invece il corridore della UAE-Team Emirates è riuscito a salire in bici molto prima del previsto e nel Canton Ticino, dove vive con la compagna Valentina, ...

Ciclismo : Fabio Aru rientra in gruppo - sarà in gara domenica 9 giugno al GP di Lugano : Arrivano finalmente delle buone notizie per Fabio Aru. Reduce da una stagione fallimentare e da un inizio di 2019 altrettanto deludente, lo scalatore della UAE Emirates è fermo da metà marzo. Dopo essersi ritirato dalla Parigi Nizza il corridore sardo si è sottoposto ad una serie di esami che hanno rilevato un’occlusione all’arteria iliaca risolta con un intervento lo scorso 1° aprile. Per Aru si temeva un lunghissimo stop, forse anche per tutta ...

Ciclismo - Fabio Aru torna in gara! Domenica il sardo sarà al via del GP Città di Lugano! : L’annuncio arriva dal sito ufficiale del ciclista sardo: Fabio Aru tornerà in gara Domenica prossima, 9 giugno, nel GP Città di Lugano. Il capitano della UAE Emirates torna ad indossare il dorsale di gara a poco più di due mesi dall’operazione all’arteria iliaca, resasi necessaria per permettere un regolare afflusso di sangue durante lo sforzo nelle competizioni. Il ciclista di Villacidro ha scritto sul suo sito ufficiale: ...

Ciclismo - l’Italia non trova alternative a Vincenzo Nibali. Ciccone e Formolo ancora acerbi - fondamentale ritrovare Fabio Aru : Un’altra grande corsa a tappe è passata: ieri si è chiusa l’edizione numero 102 del Giro d’Italia. A Verona a trionfare è stato, non con poca sorpresa, l’ecuadoregno Richard Carapaz: tra i tanti nomi attesi alla vigilia è spuntato lo scalatore della Movistar, bravo e fortunato nello sfruttare le situazioni favorevoli che si sono create con il passare delle tappe. Seconda piazza con un po’ di delusione per Vincenzo ...

Ciclismo - Fabio Aru diventerà papà! Il Cavaliere dei Quattro Mori dà l’annuncio - quando tornerà in gara dopo l’operazione? : Fabio Aru diventerà papà: a dare il lieto annuncio è stato lo stesso ciclista che sul suo profilo Facebook ha pubblicato una foto insieme alla compagna Valentina mentre le accarezza il pancione, tutto accompagnato da un fiocchetto di colore rosa. Il Cavaliere dei Quattro Mori è dunque in attesa di una femminuccia, un evento che sicuramente gli darà grande morale. Un paio di mesi fa il sardo si è sottoposto a un intervento di angioplastica ...

Ciclismo - Fabio Aru e compagna in dolce attesa : femminuccia in arrivo… [FOTO] : Ciclismo, Fabio Aru e Valentina Bugnone avranno una femminuccia ed hanno deciso di comunicarlo oggi attraverso i social Ciclismo, Fabio Aru attraverso i propri account social ha fatto sapere al mondo che diventerà papà di una bimba. Prima una foto con la compagna Valentina Bugnone con le mani sul pancione, poi un altro post ancor più eloquente con il referto dell’ecografia e delle scarpette rosa che stanno a significare che la coppia ...

Ciclismo - Fabio Aru : “E’ stato un calvario - sto bene ma solo tra un mese potrò sapere quando tornerò in gara” : “Fabio Aru, come stai?“. Se lo chiedono in tanti. Il corridore sardo, reduce dall’intervento di angioplastica dell’arteria iliaca della gamba sinistra durante il quale è stato posizionato uno stent vascolare per risolvere la costrizione che impediva il regolare afflusso sanguigno durante la prestazione atletica, si sta riprendendo dal lungo periodo nero che lo ha visto in chiara difficoltà. Il sardo della UAE Team Emirates ha ...