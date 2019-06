Ciclismo | Campionati Italiani 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Ilitaliano si appresta a vivere un fine settimana particolarmente importante con lo svolgimento dei. Come di consueto la rassegna assegnerà il titolo di campione nazionale a cronometro e in linea e vedrà al via diversi protagonisti di primo piano del panorama mondiale. Nella prova contro il tempo Gianni Moscon difende la maglia tricolore, ma deve guardarsi le spalle da avversari di assoluto valore come Filippo Ganna, Fabio Felline ed Alessandro De Marchi. Nella prova in linea invece l’attesa sarà rivolta soprattutto a Vincenzo Nibali, decisamente competitivo considerato il tracciato molto più impegnativo rispetto alla passata edizione vinta da Elia Viviani. Tra coloro che possono puntare al tricolore anche Fabio Aru, Davide Formolo, Diego Ulissi e Giulio Ciccone, per un gruppo partenti di livello decisamente elevato in una gara che promette ...

