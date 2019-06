Chris Hemsworth | il nuovo “Guardiano della Galassia” mostra i suoi “lati migliori”

Chris Hemsworth rivela che ai suoi figli il Thor Grasso non è piaciuto! : Chris Hemsworth, l’attore confessa che i figli non hanno apprezzato l’evoluzione del suo personaggio in Avengers: Endgame. Il Thor Grasso nell’ultima pellicola targata Marvel Studios è piaciuto ai fan? Chris Hemsworth nell’ultimo film dei Marvel Studios ha interpretato al cinema un Thor diverso rispetto al passato… Dopo gli avvenimenti di Avengers: Infinity War, nell’ultima pellicola dell’Universo ...

Chris Hemsworth : «Mia moglie è stufa di vedermi nudo nei film» : Chris Hemsworth ed Elsa Pataky a Byron BayChris Hemsworth ed Elsa Pataky a Byron BayChris Hemsworth ed Elsa Pataky a Byron BayChris Hemsworth ed Elsa Pataky a Byron BayChris Hemsworth ed Elsa Pataky a Byron BayChris Hemsworth ed Elsa Pataky a Byron BayChris Hemsworth ed Elsa Pataky a Byron BayChris Hemsworth ed Elsa Pataky a Byron BayChris Hemsworth ed Elsa Pataky a Byron BayChris Hemsworth ed Elsa Pataky a Byron BayChris Hemsworth ed Elsa ...

Chris Hemsworth a Londra per la presentazione di Men in Black - : Fonte foto: Getty imagesChris Hemsworth a Londra per la presentazione di Men in Black 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Il celebre attore presenta il suo nuovo film da protagonista

Chris Hemsworth vorrebbe Idris Elba nei panni di James Bond : Chris Hemsworth, l’interprete di Thor nel nuovo film targato Marvel Studios “Avengers: Endgame” è un vero fan di Idris Elba, infatti l’attore intervistato da Variety ha confessato di voler vedere il collega in azione nel franchise sull’Agente 007 al posto di Daniel Craig come James Bond! Chris Hemsworth vorrebbe che Idris Elba sostituisse Daniel Craig come James Bond nel prossimo film sull’Agente ... Leggi ...

Chris Hemsworth incontra i fan in vista dell'uscita di "Men in Black" - : Fonte foto: Getty imagesChris Hemsworth incontra i fan in vista dell'uscita di "Men in Black" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna L'attore è in Indonesia durante le fasi promozionali del suo ultimo film

Rush : trama - cast e curiosità del film con Chris Hemsworth e Daniel Brühl : Martedì 21 maggio, su Rai1 a partire dalle 21.25, va in onda il film del 2013 Rush, diretto da Ron Howard e basato sulla storia vera dell’amicizia/rivalità tra i due piloti di Formula 1 anni 70 James Hunt e Niki Lauda. Ron Howard su Twitter racconta il film su Lauda di Rush: trailer Rush: trama Il racconto di ...