Chiusi per Flop | l’agonia «Senza Fine» di «Camilla | parlami d’amore»

Maltempo - caos sull’A5 Torino-Aosta : Chiusi 18 chilometri di autostrada per rischio frana : Traffico in tilt sull'A5 Torino-Aosta, dove sono stati chiusi 18 chilometri in entrambe le direzioni tra i caselli di Ivrea e Pont Saint Martin per frana in località Chiappetti a Quincinetto, che ha cominciato a scendere verso valle nelle prime ore di questa mattina, probabilmente a causa delle piogge prolungate delle ultime ore.Continua a leggere

Immigrazione - le rotte fantasma per dribblare i porti Chiusi di Matteo Salvini : I porti chiusi riducono in modo drastico gli ingressi di immigrati in Italia, ma non lo azzerano. Nonostante il fenomeno - spiega La Stampa - sia in netto calo rispetto al periodo 2014-2016, ancora non si è esaurito. Gli immigrati utilizzano infatti tutte le vie per arrivare in Europa. Il Viminale h

Quelle coperte termiche sui balconi di Palermo per dire no ai porti Chiusi : Pina Francone L'iniziativa della Cgil di Palermo in seguito alla Giornata mondiale del rifugiato per protestare contro il decreto Sicurezza La protesta dei balconi non si arresta. E dopo quella di Milano contro Matteo Salvini, ecco quella di Palermo sempre contro il ministro dell'Interno e il suo decreto Sicurezza. Succede che sui poggioli della Cgil cittadina sono comparse coperte termiche stese per dire no alla chiusura dei porti e ...

A Lampedusa approdano direttamente 45 migranti. Per il governo - i porti sono Chiusi. A Unhcr preoccupa decreto sicurezza bis : Un gruppo di 45 immigrati, fra cui due bambini e una donna incinta, sono stati recuperati, praticamente sotto costa a Lampedusa (Ag), dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. I Migranti sono stati portati all'hotspot. Sarebbero originari del Senegal, Costa d'Avorio, Kenya e Somalia. Intanto al largo di Lampedusa, in acque internazionali, continua a stazionare la nave Sea Watch con 43 naufraghi, alla quale e' stata ...

Consiglio d’Europa contro Salvini : “Basta politica dei porti Chiusi. Preoccupati per decreto Sicurezza bis” : Dare un porto sicuro alla Sea Watch 3. Un posto che deve essere indicato “tempestivamente” e che possa essere raggiunto in tempi rapidi. Il Consiglio d’Europa, nel giorno in cui diffonde il documento sulla protezione di rifugiati e migranti nel Mediterraneo, mette al centro il caso della nave della ong tedesca, bloccata al limite delle acque territoriali italiane in attesa di ricevere indicazioni sullo sbarco dei migranti ...

Di Battista : 'Ci siamo trasformati in burocrati Chiusi nei ministeri per 18 ore al giorno' : Un piccolo terremoto in queste ore ha attraversato il Movimento 5 Stelle: l'uscita del nuovo libro di Alessandro Di Battista. In esso, il pentastellato tira in particolare le somme di questo primo anno al governo, e lo fa senza fare sconti a nessuno. In particolare critica il comportamento mantenuto da molti uomini nel M5S, a suo dire troppo preoccupati dalla situazione e dalla burocrazia, e perciò sempre più distanti dai cittadini. Proprio in ...

Ragusa Ibla - Chiusi uffici delegazione comunale per lavori : Chiusura per lavori degli uffici della delegazione comunale di Ragusa Ibla. Presso gli uffici della delegazione di Ibla, dal 10 giugno

Un anno di porti Chiusi : 1151 persone morte nel Mediterraneo : È passato un anno da quando il governo italiano ha impedito alla nave Aquarius di attraccare lungo le coste italiane, iniziando la politica dei porti chiusi. Da allora, almeno 1.151 persone sono morte nel Mediterraneo e oltre 10mila sono state riportate in Libia, nell'inferno dei centri di detenzione. A denunciarlo sono Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee.Continua a leggere

Perché Chiusi è diventata simbolo del paradosso dell'Alta velocità lenta : La banda alla stazione di Chiusi non saluta solo l’arrivo del Frecciarossa ma anche una concezione innovativa del progresso. Pare che il sindaco della cittadina toscana abbia allestito una festa popolare in occasione della prima storica fermata locale dell’alta velocità; alta per modo di dire, visto

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Giugno : Oggi dopo le 17 - a mercati Chiusi - il presidente del Consiglio parlerà agli italiani (e soprattutto ai due vice) per capire se l’esecutivo può andare avanti o è meglio chiudere l’esperienza in tempo per votare a settembre e lasciare la Finanziaria a un nuovo governo : Stasera Conte dà la “scossa” per “stanare Matteo e Luigi” A mercati chiusi, il premier parlerà agli italiani ma soprattutto ai due leader, perchè decidano fra governo ed elezioni entro fine settimana di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Renzadamus. “Salvini è arrivato velocemente e altrettanto velocemente se ne andrà. Il conto alla rovescia per lui è già iniziato. È come accendere una candela su entrambi i lati, si ...

‘Se restiamo aperti rischio sequestro negozio’ : canapa shop Chiusi : CANNABIS. IN shop SARACINESCHE ABBASSATE: GOVERNO AGISCA O SIAMO ROVINATI /FOTO Roma – Saracinesche abbassate, sulla porta un cartello: “Chiuso fino a data imprecisata”. Per molti canapa shop comincia cosi’ il ‘day after’, il giorno dopo la sentenza della Cassazione che vieta la commercializzazione di prodotti a base di cannabis light. “È una misura precauzionale, abbiamo sempre seguito le leggi – ...

Maltempo Emilia-Romagna : allerta rossa per i fiumi - ponti Chiusi a Modena : Emilia–Romagna stretta nella morsa del Maltempo: è in vigore l’allerta rossa per le piene dei fiumi e il rischio di esondazioni e frane. A Modena riaperto il ponte di via Curtatona, sul torrente Tiepido, dopo la pulizia della strada. Rimangono chiusi i ponti sul Secchia dove si prevedono le maggiori criticità con un nuovo innalzamento del livello del fiume, nelle prossime ore, a causa delle piogge persistenti. Per tutta la giornata è ...

A Modena e provincia diversi ponti sono stati Chiusi per via delle forti piogge : Il Ponte Alto di Modena, il Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, il Ponte Mozza di Cavezzo e il ponte Curtatona sono stati chiusi a causa delle forti piogge delle ultime ore. Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha chiesto al governo

Maltempo - a Modena ponti restano Chiusi : paura per il Secchia : L’Agenzia regionale di protezione civile nel pomeriggio di oggi, martedì 28 maggio, ha diramato l’allerta rossa per criticità idraulica valida fino a tutta la giornata di domani, mercoledì 29 maggio. Rimangono pertanto chiusi Ponte Alto a Modena e il Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, entrambi sul fiume Secchia; chiuso sempre sul Secchia anche il Ponte Motta a Cavezzo, di competenza della Provincia, e il ponte di strada ...