Caterina Balivo rinuncia al Gay Pride | lo sfogo e il messaggio su Instagram

Caterina Balivo spiega perché non sarà più al Pride di Milano : accordo con la conduttrice. La Balivo al “Corriere della Sera” ha detto”:Il Pride dovrebbe abbattere le barriere, ma alcuni ne hanno alzata una attorno a me. È stata esclusa una persona che da anni dice che l’amore è il protagonista e non il genere”. “Quando ti invitano a una festa e la festa ti piace sei sempre molto contenta di partecipare. Se poi capisci che una buona fetta di invitati non gradisce la tua presenza, allora è ...

Caterina Balivo : “Al Pride hanno alzato una barriera attorno a me. Non ho mai discriminato nessuno. Valgono più i fatti o una battuta infelice?” : Il 29 giugno Caterina Balivo avrebbe dovuto presenziare al Gay Pride di Milano nel ruolo di madrina, la decisione di puntare sulla conduttrice di Vieni da me aveva suscitato numerose polemiche. Tutta colpa di vecchie frasi ritenute offensive dalla comunità lgbt: “Ricky Martin sei bono anche se sei frocio” e poi ancora “Dimmi il nome di una donna donna, con la gonna”, in riferimento a Vladimir Luxuria. L’ondata ...

Caterina Balivo : "Non sono omofoba - ecco perché non sarò più la madrina del Gay Pride di Milano" : "Il Pride dovrebbe abbattere le barriere, ma alcuni ne hanno alzata una attorno a me. È stata esclusa una persona che da anni dice che l’amore è il protagonista e non il genere". Caterina Balivo doveva essere la madrina del Gay Pride di Milano del 29 giugno, ma a seguito di alcune polemiche innescate a causa di alcune vecchie frasi della conduttrice, ritenute offensive dalla comunità lgbtq, l'organizzazione ha rimesso l'incarico in comune ...

Perché Caterina Balivo non sarà più madrina del Pride a Milano : Il dietrofront degli organizzatori a pochi giorni dalla manifestazione LGBT in programma il 29 giugno

