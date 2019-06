Caterina Balivo | Non sono omofoba | ecco perché non sarò più la madrina del Gay

Caterina Balivo : Mi sono ritirata dal Milano Pride - non posso rovinare una festa : Caterina Balivo, individuata come madrina del Milano Pride, ha rifiutato l'invito in seguito ad una serie di polemiche sul suo conto, ma ha promesso che si confronterà con il mondo Lgbt. Era stata designata come madrina del Milano Pride, ma Caterina Balivo ha preferito ritirarsi in seguito ad una serie di polemiche nate per una sua frase ritenuta omofoba dal mondo Lgbt.-- La conduttrice di Vieni da me era stata accusata di razzismo ...

Caterina Balivo respinge l'accusa di omofobia : "Rinuncio al Pride da discriminata" : “Quando ti invitano a una festa e la festa ti piace sei sempre molto contenta di partecipare. Se poi capisci che una buona fetta di invitati non gradisce la tua presenza, allora è bene non andarci”. Caterina Balivo parla al Corriere della Sera della sua decisione di rinunciare al ruolo di madrina del Milano Pride, il prossimo 29 giugno, dopo i tanti commenti contro la sua persona. Il perché è legato ad ...

Perché Caterina Balivo non sarà più madrina del Pride a Milano : Il dietrofront degli organizzatori a pochi giorni dalla manifestazione LGBT in programma il 29 giugno

Caterina Balivo non sarà la madrina del Gay Pride : Passo indietro degli organizzatori del Pride: "È chiaro che la nostra scelta, di cui ci assumiamo la responsabilità, ha suscitato molte perplessità e polemiche". Caterina Balivo non sarà più la madrina del Milano Pride 2019. Lo ha dichiarato lo stesso comitato organizzatore. Dopo aver annunciato pochi giorni fa che sarebbe stata proprio la conduttrice a calcare il palco di Porta Venezia, ora arriva il dietro front.-- "È chiaro ...

