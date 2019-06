Il piccolo di 4 anni chiuso in auto a 40 gradi! Poliziotto rompe il vetro e lo salva

(Di lunedì 24 giugno 2019) Dramma sfiorato sabato pomeriggio in un parcheggio dell’aeroporto di Catania, negli stalli della zona partenza. Un bambino di quattroè stato lasciato inda solo, sotto il sole cocente a una temperatura che sabato sfiorava i quaranta gradi all’ombra. Ad accorgersi in tempo di lui è stato, fortunatamente, una guardia giurata in servizio presso lo scalo che ha visto iline subito ha allertato la polizia di Frontiera. Gli agenti intervenuti sul posto hanno accertato che il bambino eraa chiave dentro l', una Audi A6 con targa svizzera. Il bambino, sudato e in ipertermia per l'elevata temperatura che si era sviluppata all’interno dell’abitacolo, cercava di aprire le portiere sbattendo le mani sui finestrini e chiedendo disperatamente aiuto.