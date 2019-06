Caldo | ancora animali chiusi in auto al sole | la denuncia e i consigli della Lega

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019)canial. Sembra incredibile ma nel 2019 continuano casi di questo genere, uno dei quali finito in tragedia. LaNazionale per la Difesa del Cane (LNDC)e ricorda il suo decalogo diutili per la gestione dei nostri amici a 4 zampe durante la stagione estiva. Le cronache degli ultimi giorni ci parlano di due casi simili che però hanno avuto un epilogo diverso. A Pioltello, nei pressi di Milano, una signora avrebbe lasciato il proprio cane chiuso inper diverse ore mentre era andata a fare delle visite in ospedale. Un passante, notando il cagnolino in difficoltà, ha allertato la Polizia Locale che è intervenuta e ha liberato l’animale, che fortunatamente si è salvato. Meno fortunato è stato il cane di taglia grande lasciato chiuso inper molte ore a Latisana, in provincia di Udine. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, per l’animale non c’era ...

