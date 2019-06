Calciomercato Milan | spunta un nome a sorpresa | Massara vuole Pastore

Calciomercato Milan : Schick e Torreira - Giampaolo rivorrebbe i suoi pupilli : Il Calciomercato del Milan si muove per i pupilli di Giampaolo. Il tecnico vorrebbe riabbracciare Torreira e Schick già avuti ai tempi della Sampdoria dove sono riusciti ad esprimersi ai massimi livelli. È stato lui a farli esordire in Serie A e a far esplodere il loro talento in un campionato così difficile. Ora ha chiesto a Maldini, Massara e Boban di provare a riportarli tra le sue braccia ma le trattative non sono per niente semplici. Il ...

Calciomercato Milan - Giampaolo progetta la nuova squadra : tra registi e attaccanti [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – In vacanza in Abruzzo, Marco Giampaolo progetta il nuovo Milan. Dai calciatori che non rientrano nel nuovo corso a quelli da rigenerare fino ai nuovi arrivi. Se Gattuso puntava sul cuore e sull’anima dei giocatori, sul dare tutto per la maglia, Giampaolo punta all’estetica, il risultato attraverso il bel gioco. Per fare questo, il tecnico di Bellinzona chiede innesti di qualità soprattutto a ...

La rassegna stampa di lunedì 24 giugno – Prende forma il Milan di Giampaolo - l’incontro tra Sarri e Cristiano Ronaldo - il Calciomercato [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

De Rossi giocherà in Serie A/ Dove? Calciomercato : Fiorentina - Inter o Milan : Daniele De Rossi giocherà in Serie A, Dove? Su di lui ci sono Inter, Milan, Fiorentina e Sampdoria. Il tifosi della Roma intanto è in rivolta.

Calciomercato - le notizie di oggi – Milan tra Kessié e Theo Hernandez - le mosse di Genoa e Sampdoria : Milan TRA KESSIE’ E Theo Hernandez – Marco Giampaolo da pochi giorni ufficialmente nuovo allenatore del Milan ha le idee chiare sui giocatori che rientrano o meno nei suoi piani: Kessié sembra pronto a fare le valigie. Oltre alle sirene inglesi su di lui, spunta un’altra idea: uno scambio con la Fiorentina con Jordan Veretout. Nel frattempo El Chiringuito, televisione spagnola, ha svelato un incontro a Ibiza tra Paolo Maldini e ...

Calciomercato Milan – Maldini a lavoro a Ibiza : pizzicato in un bar con un terzino del Real Madrid [FOTO] : Il Milan punta a due giocatori del Real Madrid: la strategia del club rossonero per ‘ammorbidire’ Perez Il Milan sta lavorando sodo per costruire la nuova squadra: dopo gli addii di Leonardo e Gattuso e l’arrivo di Giampaolo, Maldini, Boban e Massara puntano a far rinascere il club rossonero. Il dt della squadra Milanese è stato pizzicato oggi in un bar a Ibiza insieme ad un giovane terzino del Real Madrid. La foto, ...

Calciomercato Milan - incontro a Ibiza tra Madini e Theo Hernández [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – El Chiringuito, televisione spagnola, ha svelato un incontro a Ibiza tra Paolo Maldini e Theo Hernández, terzino sinistro del Real Madrid, attraverso la pubblicazione di una foto esclusiva. Theo Hernández ha giocato l’ultima stagione in prestito alla Real Sociedad, facendo molto bene: 1 gol e due assist. In carriera ha vestito anche la maglia delle nazionali giovanili francesi. Il Real Madrid valuta il ...

Calciomercato Milan : Kessiè e Cutrone in uscita - porterebbero un tesoretto da 55 milioni : Il Calciomercato del Milan non è fatto solo di idee per gli acquisti. Il progetto di Giampaolo prevede anche delle cessioni, i due candidati più forti alla cessione sarebbero Franck Kessiè e Patrick Cutrone. Entrambi infatti non avrebbero le caratteristiche ricercate dal nuovo allenatore per il suo credo tattico. Il primo potrebbe fare la mezza nel rombo ma ha poca tecnica e questo non piace ad un mister che vuole ottimi palleggiatore a ...

Calciomercato Milan - Kessié non rientra nei piani di Giampaolo : possibile uno scambio [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Marco Giampaolo da pochi giorni ufficialmente nuovo allenatore del Milan ha le idee chiare sui giocatori che rientrano o meno nei suoi piani: Kessié sembra pronto a fare le valigie. Il centrocampista ivoriano, impegnato in Coppa d’Africa, dovrà essere riscattato dai rossoneri con il versamento dei 20 milioni mancanti all’Atalanta, dopo gli 8 di prestito oneroso e i 2 di bonus già pagati. Ma molto ...

Calciomercato Milan : resistono le idee Torreira e Ceballos : Calciomercato Milan: resistono le idee Torreira e Ceballos Dopo aver finalmente annunciato Marco Giampaolo come nuovo allenatore e in attesa del verdetto finale dell’UEFA che potrebbe escluderlo dalle coppe europee questa stagione entrante, per il Milan è tempo di organizzare il Calciomercato. Obiettivo ricostruire il centrocampo Se da una parte i rossoneri stanno chiudendo per il difensore millennial turco dello Stoccarda Ozan ...

Calciomercato Roma – Scatto per Veretout - superato il Milan : la Fiorentina però non fa sconti sul prezzo : La Roma supera il Milan nella corsa a Veretout: i giallorossi pronti a chiudere, nonostante gli ultimi tentativi di ammorbidire le richieste della Fiorentina che sembra inamovibile Il Milan continua a muoversi con incertezza sul mercato e dopo l’inserimento dell’Inter su Sensi, resta a guardare quello della Roma su Veretout. Il centrocampista della Fiorentina piace molto al neo allenatore giallorosso Fonseca che ha dato disposizione di ...

Calciomercato frenetico. Atalanta - colpo da Champion - l' Inter scippa Sensi al Milan : La prima settimana dell' Inter nella nuova sede di Porta Nuova è stata ricca di incontri e visite da parte di agenti e dirigenti di altre squadre. In via della Liberazione si è fatto vivo Oscar Damiani che sta definendo il trasferimento di Agoumé (17) per circa 6 milioni dal Sochaux, oltre a ragiona

Calciomercato sabato 22 giugno : Milan su Schick. Inter : Sensi si avvicina. Cagliari - c’è Traorè! : Calciomercato 22 giugno- Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo nel corso dell’estate. Ecco tutte le trattative di oggi sabato 22 giugno. JUVENTUS– Sarri potrebbe abbracciare presto sia Rabiot, sia una nuova mezz’ala. Piace Pogba, ma le eccessive richieste del Manchester United (120 milioni di euro), potrebbero frenare la trattativa. In alternativa pronto Milinkovic […] L'articolo Calciomercato sabato 22 giugno: ...

Calciomercato - le notizie di oggi – La risposta di Borja Mayoral sul Milan - gli acquisti di Genoa e Bologna - l’offerta del Barcellona per Neymar - tutte le altre trattative : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Borja Mayoral SUL Milan – Borja Mayoral è uno degli obiettivi di Maldini, questo è emerso dal viaggio dell’ex capitano rossonero a Madrid. Ma il giovane attaccante, come riporta AS, ...