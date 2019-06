Calciomercato Milan | Giampaolo progetta la nuova squadra | tra registi e attaccanti

calcioweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019)– In vacanza in Abruzzo, Marcoil nuovo. Dai calciatori che non rientrano nel nuovo corso a quelli da rigenerare fino ai nuovi arrivi. Se Gattuso puntava sul cuore e sull’anima dei giocatori, sul dare tutto per la maglia,punta all’estetica, il risultato attraverso il bel gioco. Per fare questo, il tecnico di Bellinzona chiede innesti di qualità soprattutto a centrocampo. Ma, iniziando da dietro, i terzini avranno un ruolo fondamentale. E’ di ieri la notizia dell’incontro tra Maldini e Theo Hernández, con il terzino di proprietà del Real Madrid che potrebbe essere il rinforzo giusto per la fascia sinistra. Il modulo di riferimento sarà il 4-3-1-2, un marchio di fabbrica di. Occhio al rilancio di Biglia da regista. Poi ci sono gli esperimenti Suso da trequartista e un ruolo da inventare a ...

