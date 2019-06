Calciomercato Juventus | per De Ligt avanti tutta | Demiral resterebbe in bianconero

Calciomercato Juventus : Chiesa nel mirino - Douglas Costa possibile alternativa interna : Il Calciomercato della Juventus torna ad accendere i riflettori su Federico Chiesa. Ad annunciare il nuovo assalto è Tuttosport in prima pagina. Se il colpo, al momento difficile, non dovesse riuscire, Sarri potrebbe rilanciare Douglas Costa. Paratici, forte dell’accordo già raggiunto con l’ala dell’Under 21 sarebbe quindi pronto ad intavolare una nuova trattativa con Commisso, neo proprietario della Fiorentina. Il club viola fa muro, dalla ...

Trattative Calciomercato Juventus 2019-2020 : tutti gli affari dell’estate : Trattative Calciomercato Juventus 2019-2020: aggiornamento in tempo reale. Aggiornamento al 23/06/2019 Il termometro delle Trattative Calciomercato Juventus in Entrata – temperature che si scaldano per tanti nomi Kieran Trippier: difensore laterale destro, 28 anni, Inghilterra, percentuale di probabilità 25%. Merih Demiral: difensore centrale, 21 anni ,Turchia, percentuale di probabilità 95%. Matthijs De Ligt: difensore centrale, ...

Calciomercato Juventus - per Eriksen è lotta con lo United : Calciomercato Juventus , per Eriksen è lotta a due con lo United Il centrocampista danese Christian Eriksen, negli scorsi mesi ad un passo dal passaggio al Real Madrid, svanito il sogno di trasferirsi nella Capitale spagnola a causa dell’arrivo di Hazard ai blancos, sembra poter diventare un obiettivo della Juventus. La testata britannica The Mirror, […] More

Calciomercato - l’ex portiere della Juventus Neto verso il Barcellona : scambio con Cillessen : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, il Barcellona si avvicina sempre di più a Norberto Murara, meglio conosciuto come Neto. Nel dettaglio secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, i blaugrana hanno sorpassato il Psg nella corsa al portiere del Valencia, l’ex Juve è reduce da una stagione brillante, ben 34 le presenze in campionato e 5 in Europa League. Nelle prossime ore dovrebbe già sostenere le ...

Calciomercato Juventus - cessione in vista : Khedira verso l’addio : Calciomercato Juventus – L’avventura di Sami Khedira alla Juventus starebbe per volgere al termine. Il centrocampista tedesco, 32 anni e tanti problemi fisici, non rientra nei piani di Maurizio Sarri. Khedira era uno dei pupilli di Max Allegri, che lo ha sempre pubblicamente difeso dalle critiche di parte della tifoseria bianconera. Ora però, come detto, il mediano teutonico non è […] More

Calciomercato Juventus : De Ligt si avvicina - per lui quinquennale da 12 milioni (RUMORS) : De Ligt non è più solo un sogno per il Calciomercato della Juventus. I bianconeri avrebbero sorpassato la concorrenza del PSG grazie all’aiuto del potente agente Mino Raiola. Sarebbe stato proprio il procuratore a voltare le spalle al club parigino: il cambio del direttore sportivo, con Leonardo a prendere il posto di Henrique, avrebbe fatto andare su tutte le furie Raiola che stava trattando da giorni con i francesi. Il nuovo dirigente avrebbe ...

Calciomercato Juventus - tutto su de Ligt : per il centrocampo c’è Rabiot ed in attacco… : Calciomercato Juventus – E’ una Juventus scatenata quella che si prepara alla prossima stagione, i bianconeri hanno deciso di affidarsi a Maurizio Sarri, una scelta che ribalta le strategie del passato del club ma una decisione che potrebbe anche dimostrarsi vincente. Sì, perchè le qualità dell’ex Chelsea non sono sicuramente in discussione, la squadra è già fortissima ma la dirigenza ha deciso di rinforzare ulteriormente ...

Calciomercato Juventus - a sorpresa cessione importante in vista : Calciomercato Juventus – Arriva la sorpresa in casa bianconera. La società piemontese sembra intenzionata a rinunciare alle prestazioni sportive del portoghese Joao Cancelo, tanto desiderato dall’allenatore del Manchester City. Calciomercato Juventus, Joao Cancelo verso il City, c’è il sostituto Si continuano a rincorrere le voci che vorrebbero l’esterno destro Joa?o Cancelo sulla lista della spesa […] More

Calciomercato Juventus : sprint per De Ligt. Cifre da capogiro - i dettagli : Calciomercato Juventus: sprint per De Ligt. Cifre da capogiro, i dettagli Il nome del giovane difensore dell’Ajax Matthijs De Ligt continua a tener fortemente banco in questa sessione estiva di Calciomercato. Accostato da ormai tanti mesi alle migliori squadre d’Europa e del mondo, il baby capitano dei Lancieri sembra non aver ancora preso una decisione definitiva riguardo il proprio futuro. Il suo approdo al Barcellona ...

Calciomercato Juventus – Dall’Olanda ne sono sicuri : pronti 70 milioni per De Ligt - battuta la concorrenza : Dall’Olanda arrivano conferme sull’affare De Ligt-Juventus: i bianconeri avrebbero offerto 70 milioni all’Ajax per il giovane e talentuoso difensore La Juventus guarda al futuro e prova a blindare la sua difesa con uno dei più grandi prospetti del calcio europeo. I bianconeri, già da tempo, hanno messo gli occhi su Matthijs De Ligt, giovane difensore dell’Ajax e della nazionale olandese. Personalità, talento e piedi ...

Calciomercato Juventus : Jorginho potrebbe seguire Sarri in bianconero : La Juventus è pronta a lanciarsi sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. La stagione che si è appena conclusa ha messo in evidenza i limiti tecnici soprattutto del centrocampo bianconero, e per questo motivo gli investimenti principali dovrebbero riguardare proprio la mediana. Sarebbe ormai ad un passo l'ufficializzazione di Adrien Rabiot, destinato ad arrivare a Torino a parametro zero dal ...

Calciomercato Juventus - dall’Olanda : bianconeri di nuovo su De Ligt - l’offerta è importante : Concorrenza fittissima, ma qualora arrivasse si tratterebbe di un colpaccio. Dall’Olanda rilanciano: la Juventus è tornata in pressing per Matthijs De Ligt. Lo riporta il ‘De Telegraaf’. Secondo il quotidiano, il club bianconero sarebbe pronto ad offrire all’Ajax oltre 70 milioni di euro per portare il giovane difensore a Torino, mossa che avrebbe scavalcato la concorrenza, Psg in testa. Al calciatore 19enne invece ...

Calciomercato Juventus - il punto tra entrate e uscite. Nel frattempo Sarri incontra CR7 : Calciomercato Juventus – Dopo l’annuncio e la presentazione ufficiale, l’incontro con la stella della squadra. Il nuovo allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha incontrato Cristiano Ronaldo, in Costa Azzurra. Come riportato da alcuni media, il campione portoghese, attualmente in vacanza sul suo yacht a Villefranche, si è confrontato con il neo tecnico bianconero accompagnato da Fabio Paratici: una riunione conoscitiva ...

Calciomercato Juventus - Solskjaer ha dato il via libera per la cessione di Pogba : Calciomercato Juventus – Paul Pogba è tornato ad essere accostato ai bianconeri, nonostante la corte serrata del Real Madrid e le parole di ieri di Paratici. Nel frattempo, il suo attuale tecnico al Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha dato il via libera per la cessione del francese al miglior offerente. Lo riporta il ‘Daily Star‘. L’allenatore norvegese è convinto che dalla cessione di Pogba lo United possa ...