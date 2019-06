Calciomercato Inter | la priorità diventa Lukaku | Conte lo vuole in ritiro | in stand-by le

Calciomercato Juventus : Chiesa nel mirino - Douglas Costa possibile alternativa interna : Il Calciomercato della Juventus torna ad accendere i riflettori su Federico Chiesa. Ad annunciare il nuovo assalto è Tuttosport in prima pagina. Se il colpo, al momento difficile, non dovesse riuscire, Sarri potrebbe rilanciare Douglas Costa. Paratici, forte dell’accordo già raggiunto con l’ala dell’Under 21 sarebbe quindi pronto ad intavolare una nuova trattativa con Commisso, neo proprietario della Fiorentina. Il club viola fa muro, dalla ...

De Rossi giocherà in Serie A/ Dove? Calciomercato : Fiorentina - Inter o Milan : Daniele De Rossi giocherà in Serie A, Dove? Su di lui ci sono Inter, Milan, Fiorentina e Sampdoria. Il tifosi della Roma intanto è in rivolta.

Calciomercato frenetico. Atalanta - colpo da Champion - l' Inter scippa Sensi al Milan : La prima settimana dell' Inter nella nuova sede di Porta Nuova è stata ricca di incontri e visite da parte di agenti e dirigenti di altre squadre. In via della Liberazione si è fatto vivo Oscar Damiani che sta definendo il trasferimento di Agoumé (17) per circa 6 milioni dal Sochaux, oltre a ragiona

Calciomercato sabato 22 giugno : Milan su Schick. Inter : Sensi si avvicina. Cagliari - c’è Traorè! : Calciomercato 22 giugno- Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo nel corso dell’estate. Ecco tutte le trattative di oggi sabato 22 giugno. JUVENTUS– Sarri potrebbe abbracciare presto sia Rabiot, sia una nuova mezz’ala. Piace Pogba, ma le eccessive richieste del Manchester United (120 milioni di euro), potrebbero frenare la trattativa. In alternativa pronto Milinkovic […] L'articolo Calciomercato sabato 22 giugno: ...

Calciomercato Inter – La società nerazzurra incontra il ds del Sassuolo : nel mirino c’è Stefano Sensi : L’Inter mette nel mirino Stefano Sensi: incontro a Milano tra i dirigenti nerazzurri ed il ds del Sassuolo L’Inter lavora sodo per mettere su la squadra perfetta per Antonio Conte: il club nerazzurro sembra muoversi verso una direzione ben precisa, che mira a portare a Milano Stefano Sensi. Il giocatore del Sassuolo è infatti nel mirino dell’Inter, i cui dirigenti, in compagnia di Antonio Conte hanno incontrato il ds ...

Calciomercato Inter - ultime notizie : il punto sulle trattative : Calciomercato Inter, ultime notizie: il punto sulle trattative I tifosi dell’Inter sembrano ben sperare per la prossima stagione. Gli abbonamenti sono schizzati in poco tempo e la cifra raggiunta è vicina ai 35mila. Il brivido per la Champions – conquistata nei minuti finali del campionato contro l’Empoli – e l’arrivo di un allenatore carismatico come Antonio Conte hanno caricato tutto l’ambiente. ...

Chi soffre di cuore - non segua il Calciomercato su Internet : Vorrei dare un consiglio “spassionato” ad alta voce al sottoscritto. Lascia il web, Internet, i siti che si occupano di calcio mercato. È una follia e per chi ha problemi di cuore rischia l’infarto, quando non si manifesta l’euforia o la stessa depressione. Insomma, abbiamo già comprato i migliori giocatori al mondo e stiamo per vendere anche i gioielli di famiglia, a leggere questa “monnezza”. Di una cosa però mi sono convinto ed è che dopo un ...

Calciomercato news 21 giugno - trattative/ Milan - Inter - Juventus - Roma ultime notizie : Calciomercato news 21 giugno, le trattative e le ultime notizie su Milan, Inter, Juventus, Roma. Bianconeri pronti a dire addio a Mandzukic

Calciomercato Roma - interesse sempre più concreto per Pau Lopez [DETTAGLI] : Calciomercato Roma – La Roma è sempre più indirizzata verso Pau Lopez per sostitutire Olsen. Il portiere del Betis Siviglia è l’obiettivo numero uno per i giallorossi. Stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, Pau Lopez ha una clausola di 30 milioni e la Roma sta provando ad inserire nella trattativa Sanabria, valutato 7,5 milioni, che potrebbero diventare 10 se il giocatore nella prossima stagione segnerà 18 gol. A quel ...

Calciomercato Inter/ News - Lukaku è sempre la priorità - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News, Lukaku è sempre la priorità per l'attacco di Antonio Conte e il nome al centro dell'attenzione dei nerazzurri, Ultime notizie,.

Calciomercato : Milan - visite mediche per Krunic - Inter vicina a Lazaro : Ore concitate per quanto riguarda il Calciomercato Milanese. Le due società occupano posizioni molto differenti ma parallele. Entrambe hanno appena cambiato allenatore e sono al lavoro per costruire una squadra all'altezza delle aspettative e delle proprie ambizioni. I nerazzurri hanno meno problemi finanziari dei cugini, avendo praticamente messo a posto i conti in queste ultime annate. Il Milan è invece ancora alle prese con qualche grana ...

Calciomercato Inter - accelerata per Lukaku : proposta indecente al Manchester United : Secondo la stampa inglese, l’Inter avrebbe proposto al Manchester United soldi e il cartellino di Icardi per arrivare a Lukaku L’Inter non molla Romelu Lukaku, profilo individuato da Antonio Conte per rinforzare il proprio reparto offensivo. La società nerazzurra ha bussato alla porta del Manchester United, sentendosi presentare una richiesta di 90 milioni di euro. Mattia Ozbot – LaPresse Una cifra enorme, che la società ...

Calciomercato Inter - l’indizio social di De Vrij : occhi su van de Beek? : Calciomercato Inter – L’Inter fa sul serio per la prossima stagione, l’intenzione della squadra nerazzurra è quella di essere protagonista in campionato e Champions League e l’arrivo di Antonio Conte rappresenta un ottimo biglietto da visita. Nel frattempo una story su Instagram di Stefan de Vrij fa sognare i tifosi nerazzurri, il calciatore ha condiviso una foto con il compagno della nazionale olandese Donny van de ...

Calciomercato Inter - il no di Conte allo scambio Lukaku-Skriniar : Il Manchester United ha proposto uno scambio a cui la dirigenza dell’Inter ha detto no. Per Conte, Skriniar è incedibile.Non è più un mistero da parte del nuovo tecnico Antonio Conte il desiderio di disporre in attacco di Romelu Lukaku (26). Il Manchester United per cedere l’attaccante belga non fa sconti e chiede una cifra vicina agli 80 milioni, mentre l’Inter, secondo il Corriere dello Sport, per pareggiare la richiesta, ...