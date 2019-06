Calciomercato Europeo | Affari e le ultime Trattative di mercato del 24-06-2019

lanotiziasportiva

(Di lunedì 24 giugno 2019) Mandzukic chiesto dalla Bundesliga, Cancelo e Maguire vicini al City. Promes è ufficialmente dell’Ajax. Ledei principali club europei.Il Borussia Dortmund sta pensando seriamente a Mario Mandzukic (33). L’attaccante croato ha rinnovato da poco il suo contratto con la Juventus sino al 2021. Il rinforzo in difesa per il Lipsia si chiama Christopher Nkunku (21) che potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain. La chiusura dell’affare dovrebbe essere a titolo definitivo per 15 milioni di euro. Lo riporta il giornale tedesco Kicker.L’Ajax, invece, si rinforza con Quincy Promes (27). L’olandese ha lasciato il Siviglia firmando un contratto quinquennale con i lancieri che verseranno 15 milioni di euro più bonus nelle casse del club andaluso.Il Paris Saint-Germain vuole soffiare il difensore Matthijs De Ligt (19) alla Juventus. Secondo il Corriere dello ...

