Calciomercato Bologna | scelto il sostituto di Donsah | è Prcic del Levante DETTAGLI

Calciomercato - le notizie di oggi – La risposta di Borja Mayoral sul Milan - gli acquisti di Genoa e Bologna - l’offerta del Barcellona per Neymar - tutte le altre trattative : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Borja Mayoral SUL Milan – Borja Mayoral è uno degli obiettivi di Maldini, questo è emerso dal viaggio dell’ex capitano rossonero a Madrid. Ma il giovane attaccante, come riporta AS, ...

Calciomercato Genoa - preso Jaroszynski dal Chievo : Bani al Bologna : Calciomercato Genoa – Il Genoa è al lavoro in vista della prossima stagione, l’intenzione è quella di riscattare l’ultimo deludente campionato che si è concluso con la salvezza all’ultima giornata. Mossa nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ è fatta per Pawel Jaroszynski dal Chievo, accordo per 4 milioni di euro. Una boccata d’ossigeno per il Chievo che potrà procedere con ...

Calciomercato Bologna - riscattato Orsolini - fatta per Tomiyasu : altri due colpi nel mirino [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Bologna – Il Bologna ha presentato Walter Sabatini, che sarà il nuovo direttore dell’area tecnica. La società, insieme a Mihajlovic, sta programmando il futuro: riscattato Orsolini, preso Tomiyasu, in arrivo altri due colpi. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, l’ala, protagonista all’Europeo Under 21, ha firmato fino al 2024. La cifra versata alla ...

Calciomercato - le bombe della notte : Atalanta su Palacio (Bologna ci prova per Kouamé) - Sampdoria su Zapara e Genoa su Escalante : bombe clamorose nella notte per quanto riguarda il Calciomercato, sono ore caldissime con tante squadre attivissime con l’obiettivo di rinforzare le rose. Novità molto importanti da ‘Gianluca Di Marzio’ durante lo speciale Calciomercato di Sky Sport. L’Atalanta tenta l’attaccante del Bologna Palacio, il calciatore deve prendere una decisione, accettare la Champions League o rimanere in rossoblu, sempre il ...

Calciomercato - le bombe della notte : Atalanta su Palacio (Bologna ci prova per Kouamé) - Sampdoria su Zapara e Genoa su Escalante : bombe clamorose nella notte per quanto riguarda il Calciomercato, sono ore caldissime con tante squadre attivissime con l’obiettivo di rinforzare le rose. Novità molto importanti da ‘Gianluca Di Marzio’ durante lo speciale Calciomercato di Sky Sport. L’Atalanta tenta l’attaccante del Bologna Palacio, il calciatore deve prendere una decisione, accettare la Champions League o rimanere in rossoblu, sempre il ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : riscattato Orsolini dalla Juventus : Calciomercato Bologna – E’ arrivata anche l’ufficialità: Riccardo Orsolini è stato riscattato dalla squadra emiliana. Il club bianconero manterrà un’opzione di riacquisto sul calciatore, fissato intorno ai 22,5 milioni e nell’ambito della cessione dell’azzurrino approderà a Torino il difensore Hamza El Kaouakibi, di rientro a Casteldebole dal prestito alla Pistoiese e che andrà a rinforzare la squadra ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il nuovo Bologna di Mihajlovic e i nomi del Cagliari per il dopo Barella e Joao Pedro : IL nuovo Bologna – I rossoblu hanno deciso di ripartire dal tecnico che li ha condotti alla salvezza dopo un cammino da grande nella seconda parte di stagione: Sinisa Mihajlovic. Con i dirigenti emiliani si lavorerà sulla rosa: non sono previste rivoluzioni, partirà qualcuno con diverse richieste ma sarà sostituito con calciatori all’altezza. Certezza invece, molto probabilmente, per gente come Soriano, Palacio e Orsolini, punti ...

Calciomercato Bologna - il nuovo 11 di Mihajlovic : tre nuovi innesti ed il sogno in attacco! [FOTO] : 1/14 ...

Calciomercato - tutte le trattative : colpaccio Napoli - nomi nuovi per Milan e Bologna : Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli avrebbe trovato l’accordo con Manolas. Il greco sarà il sostituto di Albiol, in partenza verso il Villareal. La Roma però non fa sconti sul prezzo del cartellino e pretende la clausola di 36 milioni. Il Napoli, secondo quanto riferito, starebbe provando ad inserire nella trattativa Diawara. Il centrocampista piace alla Roma ma non c’è accordo sulla valutazione che le due società ne fanno. Un ...

Calciomercato Bologna - spunta l’idea Ljajic per l’attacco : Calciomercato Bologna – Grandi manovre per i rossoblu, ripartiti dal tecnico che ha permesso alla squadra di conquistare la salvezza dopo una seconda parte di torneo da zone altissime della classifica. Sinisa Mihajlovic vorrà alzare l’asticella degli obiettivi, una mano in questo senso la daranno gli interventi sulla rosa. Diversi i nomi accostati agli emiliani in questi giorni, ma ne spunta uno nuovo per l’attacco: ...

Calciomercato - le notizie di oggi : Bologna scatenato - l’Atalanta su un centrocampista ucraino - lo scambio tra Roma e Juventus : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Bologna scatenato – Il Bologna riparte da Mihajlovic. Importante scelta del club rossoblu che è riuscito a convincere l’artefice della salvezza, il serbo rappresenta una garanzia come ...

Calciomercato - le bombe della notte : la questione Chiesa - i nomi per Milan e Napoli - il Lecce batte un colpo - Bologna scatenato - pazza idea del Parma : Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Numerose trattative avviate anche se la sessione è ancora chiusa. Tante le notizie riferite nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’originale“. Il Napoli è pronto a presentare un’offerta da 50 milioni di euro al Psv Eindhoven per Hirving Lozano. L’accordo col giocatore ci sarebbe già, ora si attende la risposta del club ...

Calciomercato Bologna - fari puntati su Gerson e diverse ipotesi all’estero : Calciomercato Bologna – Il Bologna riparte da Mihajlovic. Importante scelta del club rossoblu che è riuscito a convincere l’artefice della salvezza, il serbo rappresenta una garanzia come dimostrato nella seconda parte dell’ultima stagione. Adesso si pensa anche al mercato, secondo quanto riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ si guarda in Belgio, il Bologna ha chiesto informazioni per ...

Calciomercato Bologna - Mihajlovic e la società vogliono alzare l’asticella : tutti i nomi in entrata [FOTO] : 1/20 Massimo Paolone/LaPresse ...